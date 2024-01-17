Жена челябинского губернатора исполнила мечту ребенка-инвалида. Фото, видео

18 января 2024 в 11:18 Размер текста - 17 +

Ирина Текслер организовала знакомство мальчика с личным составом ПСЧ №9 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жена челябинского губернатора Ирина Текслер исполнила новогоднюю мечту ребенка-инвалида с диагнозом аутизм. Восьмилетний мальчик прокатился с родителями на пожарной машине, познакомился с личным составом пожарной части, а также получил новогоднее угощение и подарки. Об этом 18 января рассказала в своем telegram-канале первая леди региона. «Получила письмо о том, что в рамках проекта „Елка желаний“, мечта 8-летнего мальчика с диагнозом аутизм так и не исполнилась, не нашлось исполнителя. Я решила, что еще успеваем исполнить еще одно желание. Меня с большим энтузиазмом поддержала команда МЧС России по Челябинской области, и мы отправились в Пожарно-спасательную часть N 9», — сообщила Текслер. Жена губернатора отметила, что мальчик приехал вместе с родителями. Семью познакомили с личным составом, провели экскурсию, познакомили с пожарной техникой, также было переодевание в спецодежду и выезд на пожарной машине, тренировочное использование брандспойта. Затем ребенку вручили новогоднее угощение и подарки. Также пресс-служба МЧС сделала небольшой клип на память. Ранее губернатор Алексей Текслер поддержал строительство новых ПСЧ за счет регионального бюджета для обеспечения пожарной безопасности населения. В Челябинской области построены несколько новых зданий пожарных депо. В Челябинске это Сосновский микрорайон, поселок Западный, микрорайон Чурилово. Также новые объекты появились в Карабаше и Златоусте. В ближайшее время будет закончено строительство пожарных частей в городах Коркино и в Куса. Для 8-летнего мальчика провели экскурсию, также было организовано переодевание в спецодежду и выезд на пожарной машине, тренировочное использование брандспойта Фото: telegram-канал Ирины Текслер Жену губернатора с большим энтузиазмом поддержала команда МЧС России по Челябинской области Фото: telegram-канал Ирины Текслер 8-летний Леня познакомился с личным составом ПСЧ Фото: telegram-канал Ирины Текслер Мальчик с большим удовольствием прокатился на пожарной машине Фото: telegram-канал Ирины Текслер Также ребенок познакомился с личным составом пожарной части, получил новогоднее угощение и подарки Фото: telegram-канал Ирины Текслер Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жена челябинского губернатора Ирина Текслер исполнила новогоднюю мечту ребенка-инвалида с диагнозом аутизм. Восьмилетний мальчик прокатился с родителями на пожарной машине, познакомился с личным составом пожарной части, а также получил новогоднее угощение и подарки. Об этом 18 января рассказала в своем telegram-канале первая леди региона. «Получила письмо о том, что в рамках проекта „Елка желаний“, мечта 8-летнего мальчика с диагнозом аутизм так и не исполнилась, не нашлось исполнителя. Я решила, что еще успеваем исполнить еще одно желание. Меня с большим энтузиазмом поддержала команда МЧС России по Челябинской области, и мы отправились в Пожарно-спасательную часть N 9», — сообщила Текслер. Жена губернатора отметила, что мальчик приехал вместе с родителями. Семью познакомили с личным составом, провели экскурсию, познакомили с пожарной техникой, также было переодевание в спецодежду и выезд на пожарной машине, тренировочное использование брандспойта. Затем ребенку вручили новогоднее угощение и подарки. Также пресс-служба МЧС сделала небольшой клип на память. Ранее губернатор Алексей Текслер поддержал строительство новых ПСЧ за счет регионального бюджета для обеспечения пожарной безопасности населения. В Челябинской области построены несколько новых зданий пожарных депо. В Челябинске это Сосновский микрорайон, поселок Западный, микрорайон Чурилово. Также новые объекты появились в Карабаше и Златоусте. В ближайшее время будет закончено строительство пожарных частей в городах Коркино и в Куса.