Жена челябинского губернатора Ирина Текслер исполнила новогоднюю мечту ребенка-инвалида с диагнозом аутизм. Восьмилетний мальчик прокатился с родителями на пожарной машине, познакомился с личным составом пожарной части, а также получил новогоднее угощение и подарки. Об этом 18 января рассказала в своем telegram-канале первая леди региона.
«Получила письмо о том, что в рамках проекта „Елка желаний“, мечта 8-летнего мальчика с диагнозом аутизм так и не исполнилась, не нашлось исполнителя. Я решила, что еще успеваем исполнить еще одно желание. Меня с большим энтузиазмом поддержала команда МЧС России по Челябинской области, и мы отправились в Пожарно-спасательную часть N 9», — сообщила Текслер.
Жена губернатора отметила, что мальчик приехал вместе с родителями. Семью познакомили с личным составом, провели экскурсию, познакомили с пожарной техникой, также было переодевание в спецодежду и выезд на пожарной машине, тренировочное использование брандспойта. Затем ребенку вручили новогоднее угощение и подарки. Также пресс-служба МЧС сделала небольшой клип на память.
Ранее губернатор Алексей Текслер поддержал строительство новых ПСЧ за счет регионального бюджета для обеспечения пожарной безопасности населения. В Челябинской области построены несколько новых зданий пожарных депо. В Челябинске это Сосновский микрорайон, поселок Западный, микрорайон Чурилово. Также новые объекты появились в Карабаше и Златоусте. В ближайшее время будет закончено строительство пожарных частей в городах Коркино и в Куса.
Для 8-летнего мальчика провели экскурсию, также было организовано переодевание в спецодежду и выезд на пожарной машине, тренировочное использование брандспойта
Фото: telegram-канал Ирины Текслер
Жену губернатора с большим энтузиазмом поддержала команда МЧС России по Челябинской области
Фото: telegram-канал Ирины Текслер
8-летний Леня познакомился с личным составом ПСЧ
Фото: telegram-канал Ирины Текслер
Мальчик с большим удовольствием прокатился на пожарной машине
Фото: telegram-канал Ирины Текслер
Также ребенок познакомился с личным составом пожарной части, получил новогоднее угощение и подарки
Жена челябинского губернатора Ирина Текслер исполнила новогоднюю мечту ребенка-инвалида с диагнозом аутизм. Восьмилетний мальчик прокатился с родителями на пожарной машине, познакомился с личным составом пожарной части, а также получил новогоднее угощение и подарки. Об этом 18 января рассказала в своем telegram-канале первая леди региона. «Получила письмо о том, что в рамках проекта „Елка желаний“, мечта 8-летнего мальчика с диагнозом аутизм так и не исполнилась, не нашлось исполнителя. Я решила, что еще успеваем исполнить еще одно желание. Меня с большим энтузиазмом поддержала команда МЧС России по Челябинской области, и мы отправились в Пожарно-спасательную часть N 9», — сообщила Текслер. Жена губернатора отметила, что мальчик приехал вместе с родителями. Семью познакомили с личным составом, провели экскурсию, познакомили с пожарной техникой, также было переодевание в спецодежду и выезд на пожарной машине, тренировочное использование брандспойта. Затем ребенку вручили новогоднее угощение и подарки. Также пресс-служба МЧС сделала небольшой клип на память. Ранее губернатор Алексей Текслер поддержал строительство новых ПСЧ за счет регионального бюджета для обеспечения пожарной безопасности населения. В Челябинской области построены несколько новых зданий пожарных депо. В Челябинске это Сосновский микрорайон, поселок Западный, микрорайон Чурилово. Также новые объекты появились в Карабаше и Златоусте. В ближайшее время будет закончено строительство пожарных частей в городах Коркино и в Куса.