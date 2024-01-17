17 января 2024

Уроженцу Челябинской области присвоено звание Героя России посмертно. Фото

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Звание Героя России Андрею Мосину присвоено посмертно Фото:

Уроженцу села Долгодеревенское Сосновского района (Челябинская область) Андрею Мосину присвоено звание Героя России посмертно. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ивановской области.

«Гвардии младший лейтенант Андрей Юрьевич Мосин (позывной — „Вождь“) проходил военную службу по контракту на территории ивановского гарнизона. В ряды Вооруженных сил России вступил в 2004 году, прошел путь от снайпера до командира взвода снайперов. Участвовал в боевых действиях в Сирии. Награжден орденом Мужества дважды, Георгиевским крестом IV степени и рядом других наград. Указ о награждении подписал званием Героя России подписал президент РФ Владимир Путин», — сообщает пресс-служба.

Андрей Мосин родился 14 января 1984 года в селе Долгодеревенское Сосновского района Челябинской области. В 2001 году окончил Долгодеревенскую среднюю общеобразовательную школу. В 2004 году был призван на срочную службу, но перешел на контрактную.

Во время выполнения очередной боевой задачи Мосин уничтожил восемь украинских военнослужащих и минометный расчет врага. Вождь прикрывал отход медицинской группы, которая выносила с поля боя раненых, и попал под минометный обстрел. Указом президента за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга гвардии младшему лейтенанту Андрею Мосину присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).

Андрей Мосин — уроженец села Долгодеревенское Сосновского района Челябинской области
Андрей Мосин — уроженец села Долгодеревенское Сосновского района Челябинской области
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Уроженцу села Долгодеревенское Сосновского района (Челябинская область) Андрею Мосину присвоено звание Героя России посмертно. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ивановской области. «Гвардии младший лейтенант Андрей Юрьевич Мосин (позывной — „Вождь“) проходил военную службу по контракту на территории ивановского гарнизона. В ряды Вооруженных сил России вступил в 2004 году, прошел путь от снайпера до командира взвода снайперов. Участвовал в боевых действиях в Сирии. Награжден орденом Мужества дважды, Георгиевским крестом IV степени и рядом других наград. Указ о награждении подписал званием Героя России подписал президент РФ Владимир Путин», — сообщает пресс-служба. Андрей Мосин родился 14 января 1984 года в селе Долгодеревенское Сосновского района Челябинской области. В 2001 году окончил Долгодеревенскую среднюю общеобразовательную школу. В 2004 году был призван на срочную службу, но перешел на контрактную. Во время выполнения очередной боевой задачи Мосин уничтожил восемь украинских военнослужащих и минометный расчет врага. Вождь прикрывал отход медицинской группы, которая выносила с поля боя раненых, и попал под минометный обстрел. Указом президента за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга гвардии младшему лейтенанту Андрею Мосину присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).
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