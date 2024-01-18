Мэрия Челябинска продает недостроенный склад по сниженной цене. Фото

19 января 2024 в 12:27 Размер текста - 17 +

Аукцион по продаже недостроя в Челябинске состоится 28 февраля 2024 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Власти выставили на торги недостроенный склад в Калининском районе Челябинска за 34,8 млн рублей. Объект был изъят по суду у бизнесмена Рудольфа Бископа. Здание с июля 2023 года подешевело на 12 миллионов рублей. Аукцион по продаже недостроя состоится 28 февраля 2024 года. «„Замороженный“ недострой был изъят по решению арбитражного суда у индивидуального предпринимателя Рудольфа Бископа. Аукцион запланирован на 28 февраля 2024 года», — говорится на сайте. Общая площадь здания — 4,7 тысячи квадратных метров. На участке, на котором находится объект, можно строить склад. Начальная цена — 34,9 млн рублей. В июле 20023 года недострой был выставлен на продажу за 46 млн 575 тысяч рублей. На данный момент стартовая цена недостроя снижена до 35 млн рублей. Заявки на участие в торгах можно подавать с 22 января 2024 года с 10 часов по местному времени. Общая площадь здания — 4,7 тысячи квадратных метров Фото: администрация города Челябинска Начальная цена недостроенного склада составляет 34,9 млн рублей Фото: администрация города Челябинска

Власти выставили на торги недостроенный склад в Калининском районе Челябинска за 34,8 млн рублей. Объект был изъят по суду у бизнесмена Рудольфа Бископа. Здание с июля 2023 года подешевело на 12 миллионов рублей. Аукцион по продаже недостроя состоится 28 февраля 2024 года. «„Замороженный“ недострой был изъят по решению арбитражного суда у индивидуального предпринимателя Рудольфа Бископа. Аукцион запланирован на 28 февраля 2024 года», — говорится на сайте. Общая площадь здания — 4,7 тысячи квадратных метров. На участке, на котором находится объект, можно строить склад. Начальная цена — 34,9 млн рублей. В июле 20023 года недострой был выставлен на продажу за 46 млн 575 тысяч рублей. На данный момент стартовая цена недостроя снижена до 35 млн рублей. Заявки на участие в торгах можно подавать с 22 января 2024 года с 10 часов по местному времени.