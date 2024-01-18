18 января 2024

Мэрия Челябинска продает недостроенный склад по сниженной цене. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Аукцион по продаже недостроя в Челябинске состоится 28 февраля 2024 года Фото:

Власти выставили на торги недостроенный склад в Калининском районе Челябинска за 34,8 млн рублей. Объект был изъят по суду у бизнесмена Рудольфа Бископа. Здание с июля 2023 года подешевело на 12 миллионов рублей. Аукцион по продаже недостроя состоится 28 февраля 2024 года.

«„Замороженный“ недострой был изъят по решению арбитражного суда у индивидуального предпринимателя Рудольфа Бископа. Аукцион запланирован на 28 февраля 2024 года», — говорится на сайте.

Общая площадь здания — 4,7 тысячи квадратных метров. На участке, на котором находится объект, можно строить склад. Начальная цена — 34,9 млн рублей.

В июле 20023 года недострой был выставлен на продажу за 46 млн 575 тысяч рублей. На данный момент стартовая цена недостроя снижена до 35 млн рублей. Заявки на участие в торгах можно подавать с 22 января 2024 года с 10 часов по местному времени.

Общая площадь здания — 4,7 тысячи квадратных метров
Общая площадь здания — 4,7 тысячи квадратных метров
Фото:
Начальная цена недостроенного склада составляет 34,9 млн рублей
Начальная цена недостроенного склада составляет 34,9 млн рублей
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Власти выставили на торги недостроенный склад в Калининском районе Челябинска за 34,8 млн рублей. Объект был изъят по суду у бизнесмена Рудольфа Бископа. Здание с июля 2023 года подешевело на 12 миллионов рублей. Аукцион по продаже недостроя состоится 28 февраля 2024 года. «„Замороженный“ недострой был изъят по решению арбитражного суда у индивидуального предпринимателя Рудольфа Бископа. Аукцион запланирован на 28 февраля 2024 года», — говорится на сайте. Общая площадь здания — 4,7 тысячи квадратных метров. На участке, на котором находится объект, можно строить склад. Начальная цена — 34,9 млн рублей. В июле 20023 года недострой был выставлен на продажу за 46 млн 575 тысяч рублей. На данный момент стартовая цена недостроя снижена до 35 млн рублей. Заявки на участие в торгах можно подавать с 22 января 2024 года с 10 часов по местному времени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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