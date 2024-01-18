Пермяк возглавил АО «Сибур-Нефтехим»

Уроженец Перми возглавил химическое предприятие в Нижегородской области. Николай Дудукалов получил должность генерального директора АО «Сибур-Нефтехим».
«На должность генерального директора АО „Сибур-Нефтехим“ назначен уроженец Перми Николай Дудукалов. Бывший гендиректор компании Дмитрий Владимиров перешел на другую работу», — сообщает «Коммерсант-Прикамье».
Николай Дудукалов родился в 1987 году. Окончил Пермский Политех по специальности «Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов». Начинал трудовую деятельность в Перми на предприятии «Сибур-Химпром», позже работал главным инженером АО «Уралоргсинтез» в Чайковском. В 2017—2021 году работал на предприятии «Сибура» в Тобольске. До последнего назначения руководил проектом по повышению производительности труда в корпоративном центре компании.
АО «Сибур-Нефтехим» в Нижегородской области выпускает широкий спектр химической продукции. За 2022 год предприятие заработало 670,7 млн рублей чистой выручки. Выручка компании за тот же период составил 7,2 млрд рублей.
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