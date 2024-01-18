18 января 2024

Пермяк возглавил АО «Сибур-Нефтехим»

© Служба новостей «URA.RU»
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Сибур.Тобольск, тобольск, сибур
Пермяк назначен генеральным директором предприятия «Сибура» Фото:

Уроженец Перми возглавил химическое предприятие в Нижегородской области. Николай Дудукалов получил должность генерального директора АО «Сибур-Нефтехим».

«На должность генерального директора АО „Сибур-Нефтехим“ назначен уроженец Перми Николай Дудукалов. Бывший гендиректор компании Дмитрий Владимиров перешел на другую работу», — сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Николай Дудукалов родился в 1987 году. Окончил Пермский Политех по специальности «Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов». Начинал трудовую деятельность в Перми на предприятии «Сибур-Химпром», позже работал главным инженером АО «Уралоргсинтез» в Чайковском. В 2017—2021 году работал на предприятии «Сибура» в Тобольске. До последнего назначения руководил проектом по повышению производительности труда в корпоративном центре компании.

АО «Сибур-Нефтехим» в Нижегородской области выпускает широкий спектр химической продукции. За 2022 год предприятие заработало 670,7 млн рублей чистой выручки. Выручка компании за тот же период составил 7,2 млрд рублей.

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Уроженец Перми возглавил химическое предприятие в Нижегородской области. Николай Дудукалов получил должность генерального директора АО «Сибур-Нефтехим». «На должность генерального директора АО „Сибур-Нефтехим“ назначен уроженец Перми Николай Дудукалов. Бывший гендиректор компании Дмитрий Владимиров перешел на другую работу», — сообщает «Коммерсант-Прикамье». Николай Дудукалов родился в 1987 году. Окончил Пермский Политех по специальности «Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов». Начинал трудовую деятельность в Перми на предприятии «Сибур-Химпром», позже работал главным инженером АО «Уралоргсинтез» в Чайковском. В 2017—2021 году работал на предприятии «Сибура» в Тобольске. До последнего назначения руководил проектом по повышению производительности труда в корпоративном центре компании. АО «Сибур-Нефтехим» в Нижегородской области выпускает широкий спектр химической продукции. За 2022 год предприятие заработало 670,7 млн рублей чистой выручки. Выручка компании за тот же период составил 7,2 млрд рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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