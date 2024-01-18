Пермяк возглавил АО «Сибур-Нефтехим»

19 января 2024 в 12:54 Размер текста - 17 +

Пермяк назначен генеральным директором предприятия «Сибура» Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Уроженец Перми возглавил химическое предприятие в Нижегородской области. Николай Дудукалов получил должность генерального директора АО «Сибур-Нефтехим». «На должность генерального директора АО „Сибур-Нефтехим“ назначен уроженец Перми Николай Дудукалов. Бывший гендиректор компании Дмитрий Владимиров перешел на другую работу», — сообщает «Коммерсант-Прикамье». Николай Дудукалов родился в 1987 году. Окончил Пермский Политех по специальности «Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов». Начинал трудовую деятельность в Перми на предприятии «Сибур-Химпром», позже работал главным инженером АО «Уралоргсинтез» в Чайковском. В 2017—2021 году работал на предприятии «Сибура» в Тобольске. До последнего назначения руководил проектом по повышению производительности труда в корпоративном центре компании. АО «Сибур-Нефтехим» в Нижегородской области выпускает широкий спектр химической продукции. За 2022 год предприятие заработало 670,7 млн рублей чистой выручки. Выручка компании за тот же период составил 7,2 млрд рублей.

Уроженец Перми возглавил химическое предприятие в Нижегородской области. Николай Дудукалов получил должность генерального директора АО «Сибур-Нефтехим». «На должность генерального директора АО „Сибур-Нефтехим“ назначен уроженец Перми Николай Дудукалов. Бывший гендиректор компании Дмитрий Владимиров перешел на другую работу», — сообщает «Коммерсант-Прикамье». Николай Дудукалов родился в 1987 году. Окончил Пермский Политех по специальности «Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов». Начинал трудовую деятельность в Перми на предприятии «Сибур-Химпром», позже работал главным инженером АО «Уралоргсинтез» в Чайковском. В 2017—2021 году работал на предприятии «Сибура» в Тобольске. До последнего назначения руководил проектом по повышению производительности труда в корпоративном центре компании. АО «Сибур-Нефтехим» в Нижегородской области выпускает широкий спектр химической продукции. За 2022 год предприятие заработало 670,7 млн рублей чистой выручки. Выручка компании за тот же период составил 7,2 млрд рублей.