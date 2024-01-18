18 января 2024

В одной из школ Сургута произошло короткое замыкание

© Служба новостей «URA.RU»
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Из здания школы эвакуировали 700 учащихся и весь персонал из-за короткого замыкания Фото:

В Сургуте (ХМАО) в школе №6 прямо во время уроков произошло короткое замыкание. Из здания эвакуировали 700 школьников и всех сотрудников учреждения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации Сургута.

«В 11.45 в школе № 6 по улице Энтузиастов, 49 произошло короткое замыкание в электрощитовой без горения. Из здания эвакуировали 700 учащихся и весь персонал. Пострадавших нет», — пояснили в мэрии.

Учащихся младших классов временно разместили в детском саду «Буровичок» по соседству, а старшеклассников — в здании Сургутского института нефти и газа. Школьников второй смены перевели на дистанционный формат обучения.

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В Сургуте (ХМАО) в школе №6 прямо во время уроков произошло короткое замыкание. Из здания эвакуировали 700 школьников и всех сотрудников учреждения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации Сургута. «В 11.45 в школе № 6 по улице Энтузиастов, 49 произошло короткое замыкание в электрощитовой без горения. Из здания эвакуировали 700 учащихся и весь персонал. Пострадавших нет», — пояснили в мэрии. Учащихся младших классов временно разместили в детском саду «Буровичок» по соседству, а старшеклассников — в здании Сургутского института нефти и газа. Школьников второй смены перевели на дистанционный формат обучения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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