В ХМАО пропавшая девочка сама вернулась домой

19 января 2024 в 13:45 Размер текста - 17 +

Девочка сама вернулась домой Фото: Илья Московец © URA.RU В Советском 17-летняя Алина, которую искали волонтеры и полицейские, сама вернулась домой. Об этом журналисту URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО. «Девочка сама пришла домой. В отношении мамы составлен протокол по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей — прим. URA.RU)», — рассказали журналисту агентства в УМВД. Девочка сбежала из дома без верхней одежды после ссоры с мамой и две ночи ночевала у друзей. Полиция проводит проверку семьи. Максимальная санкция, которая грозит маме по статье 5.35 КоАП РФ, — штраф 500 рублей. Но, если подобные инциденты будут повторяться, семью могут поставить на учет. Ранее URA.RU сообщало, что полиция ХМАО накажет маму девочки, сбежавшей из дома после ссоры. Мать не стала обращаться к правоохранителям, а лишь разместила пост в соцсетях с просьбой помочь найти дочь.

В Советском 17-летняя Алина, которую искали волонтеры и полицейские, сама вернулась домой. Об этом журналисту URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО. «Девочка сама пришла домой. В отношении мамы составлен протокол по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей — прим. URA.RU)», — рассказали журналисту агентства в УМВД. Девочка сбежала из дома без верхней одежды после ссоры с мамой и две ночи ночевала у друзей. Полиция проводит проверку семьи. Максимальная санкция, которая грозит маме по статье 5.35 КоАП РФ, — штраф 500 рублей. Но, если подобные инциденты будут повторяться, семью могут поставить на учет. Ранее URA.RU сообщало, что полиция ХМАО накажет маму девочки, сбежавшей из дома после ссоры. Мать не стала обращаться к правоохранителям, а лишь разместила пост в соцсетях с просьбой помочь найти дочь.