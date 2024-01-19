В челябинскую купель окунулся гражданин Шри-Ланки. Видео

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Крещение. Курган, купание в купели, крещение
Студент из Шри-Ланки также отметил православное Крещение в купели Фото:

В Челябинске 19 января в купель окунулся гражданин Шри-Ланки. Как сообщили в пресс-службе Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ), некоторые иностранные студенты также отметили православное Крещение.

«Наши иностранные студенты провели этот день на морозе и смогли ощутить, что такое крещенская купель. Студент из солнечной Шри-Ланки решился на купание в ледяной воде», — рассказали в вузе.

На видеоролике можно увидеть молодого человека, который полностью погрузился в воду. Креститься студент не стал и спокойно вышел из воды.

В Челябинске на Крещение организовали пять общедоступных купелей. Также жителям предложили горячие Иордани, некоторые из которых работали до утра.

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В Челябинске 19 января в купель окунулся гражданин Шри-Ланки. Как сообщили в пресс-службе Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ), некоторые иностранные студенты также отметили православное Крещение. «Наши иностранные студенты провели этот день на морозе и смогли ощутить, что такое крещенская купель. Студент из солнечной Шри-Ланки решился на купание в ледяной воде», — рассказали в вузе. На видеоролике можно увидеть молодого человека, который полностью погрузился в воду. Креститься студент не стал и спокойно вышел из воды. В Челябинске на Крещение организовали пять общедоступных купелей. Также жителям предложили горячие Иордани, некоторые из которых работали до утра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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