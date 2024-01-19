В челябинскую купель окунулся гражданин Шри-Ланки. Видео

19 января 2024 в 15:30 Размер текста - 17 +

Студент из Шри-Ланки также отметил православное Крещение в купели Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинске 19 января в купель окунулся гражданин Шри-Ланки. Как сообщили в пресс-службе Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ), некоторые иностранные студенты также отметили православное Крещение. «Наши иностранные студенты провели этот день на морозе и смогли ощутить, что такое крещенская купель. Студент из солнечной Шри-Ланки решился на купание в ледяной воде», — рассказали в вузе. На видеоролике можно увидеть молодого человека, который полностью погрузился в воду. Креститься студент не стал и спокойно вышел из воды. В Челябинске на Крещение организовали пять общедоступных купелей. Также жителям предложили горячие Иордани, некоторые из которых работали до утра.

В Челябинске 19 января в купель окунулся гражданин Шри-Ланки. Как сообщили в пресс-службе Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ), некоторые иностранные студенты также отметили православное Крещение. «Наши иностранные студенты провели этот день на морозе и смогли ощутить, что такое крещенская купель. Студент из солнечной Шри-Ланки решился на купание в ледяной воде», — рассказали в вузе. На видеоролике можно увидеть молодого человека, который полностью погрузился в воду. Креститься студент не стал и спокойно вышел из воды. В Челябинске на Крещение организовали пять общедоступных купелей. Также жителям предложили горячие Иордани, некоторые из которых работали до утра.