В Челябинске 19 января в купель окунулся гражданин Шри-Ланки. Как сообщили в пресс-службе Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ), некоторые иностранные студенты также отметили православное Крещение.
«Наши иностранные студенты провели этот день на морозе и смогли ощутить, что такое крещенская купель. Студент из солнечной Шри-Ланки решился на купание в ледяной воде», — рассказали в вузе.
На видеоролике можно увидеть молодого человека, который полностью погрузился в воду. Креститься студент не стал и спокойно вышел из воды.
В Челябинске на Крещение организовали пять общедоступных купелей. Также жителям предложили горячие Иордани, некоторые из которых работали до утра.
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