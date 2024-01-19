Политика Власть Суд добавил кредиторов челябинскому депутату-банкроту Маматову 20 января 2024 в 22:26 Размер текста - 17 + Долги Эркина Маматова превысили миллион рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Суд удовлетворил ходатайство коллекторского агентства ООО «АРС ФИНАНС» о включении в число кредиторов депутата Металлургического райсовета Челябинска Эркина Маматова, признанного банкротом. Сообщение об этом появилось в картотеке дела арбитражного суда региона. «ООО „АРС Финанс“ обратилось в арбитражный суд с заявлением о включении в реестр требований кредиторов задолженности в размере 607 673 рублей 08 копеек. Заявление удовлетворить», — говорится в сообщении. В материалах дела указано, что Маматов сначала задолжал банку «ТРАСТ», не рассчитавшись по кредитам. Часть долга банк уступил коллекторскому агентству, которое в свою очередь вступило процесс банкротства депутата. Решение может быть оспорено в Восемнадцатом арбитражном апелляционном суде. Маматов также должен ООО «ЭОС», ООО «Сентинел» и ООО «Феникс». Общая сумма долга составляет один млн 266 тысяч рублей. Заявление о банкротстве Маматов подал 2 октября 2023 года. Через месяц депутата признали финансово несостоятельным. Сам Маматов для комментариев недоступен. Суд удовлетворил ходатайство коллекторского агентства ООО «АРС ФИНАНС» о включении в число кредиторов депутата Металлургического райсовета Челябинска Эркина Маматова, признанного банкротом. Сообщение об этом появилось в картотеке дела арбитражного суда региона. «ООО „АРС Финанс“ обратилось в арбитражный суд с заявлением о включении в реестр требований кредиторов задолженности в размере 607 673 рублей 08 копеек. Заявление удовлетворить», — говорится в сообщении. В материалах дела указано, что Маматов сначала задолжал банку «ТРАСТ», не рассчитавшись по кредитам. Часть долга банк уступил коллекторскому агентству, которое в свою очередь вступило процесс банкротства депутата. Решение может быть оспорено в Восемнадцатом арбитражном апелляционном суде. Маматов также должен ООО «ЭОС», ООО «Сентинел» и ООО «Феникс». Общая сумма долга составляет один млн 266 тысяч рублей. Заявление о банкротстве Маматов подал 2 октября 2023 года. Через месяц депутата признали финансово несостоятельным. Сам Маматов для комментариев недоступен. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям