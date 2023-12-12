За долгами челябинского депутата Маматова пришли коллекторы

12 декабря 2023 в 20:41 Размер текста - 17 +

По данным суда, на банковских счета Эркина Маматова нет ни копейки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Среди кредиторов, заявивших о взыскании денег с депутата Металлургического райсовета Челябинска Эркина Маматова, появилось коллекторское агентство. Это следует из картотеки судебных дел. «ООО „АРС ФИНАНС“ подало заявление об установлении размера требований кредиторов 6 декабря. Заявление принято к к рассмотрению 11 декабря», — пояснили URA.RU в суде. Согласно СБИС, фирма занимается коллекторской деятельностью. Как следует из материалов дела, Маматов должен ООО «ЭОС», ООО «Сентинел», ПАО «Траст» и ООО «Феникс» в общей сложности 1 млн 266 тысяч рублей. Его банковские счета пусты, а в описи имущества указаны ½ доли участка площадью 1008 кв. метров в СНТ «Вишневый» под Челябинском и половина стоящего на нем дома площадью 130,7 кв. метра. Сам Маматов для комментариев не доступен. «Денежных средств на счетах должник не имеет, трудовую деятельность не осуществляет. С учетом размера доходов и суммы кредиторской задолженности очевидно, что кредиторы не могут ожидать ежемесячного поступления каких-либо разумных сумм в погашение своих требований», — констатировал в свое решении областной арбитраж. Заявление о банкротстве Маматов подал 2 октября, и спустя месяц Челябинский арбитражный суд его удовлетворил. Ранее он руководил муниципальным бюджетным учреждением (МБУ) «Спортивный город» в Челябинске. Осенью 2021 года в МБУ прошли обыски, после которых Маматов уволился. В 2006 году Маматов был осужден по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору) и получил два года условного срока. Сейчас судимость погашена. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Среди кредиторов, заявивших о взыскании денег с депутата Металлургического райсовета Челябинска Эркина Маматова, появилось коллекторское агентство. Это следует из картотеки судебных дел. «ООО „АРС ФИНАНС“ подало заявление об установлении размера требований кредиторов 6 декабря. Заявление принято к к рассмотрению 11 декабря», — пояснили URA.RU в суде. Согласно СБИС, фирма занимается коллекторской деятельностью. Как следует из материалов дела, Маматов должен ООО «ЭОС», ООО «Сентинел», ПАО «Траст» и ООО «Феникс» в общей сложности 1 млн 266 тысяч рублей. Его банковские счета пусты, а в описи имущества указаны ½ доли участка площадью 1008 кв. метров в СНТ «Вишневый» под Челябинском и половина стоящего на нем дома площадью 130,7 кв. метра. Сам Маматов для комментариев не доступен. «Денежных средств на счетах должник не имеет, трудовую деятельность не осуществляет. С учетом размера доходов и суммы кредиторской задолженности очевидно, что кредиторы не могут ожидать ежемесячного поступления каких-либо разумных сумм в погашение своих требований», — констатировал в свое решении областной арбитраж. Заявление о банкротстве Маматов подал 2 октября, и спустя месяц Челябинский арбитражный суд его удовлетворил. Ранее он руководил муниципальным бюджетным учреждением (МБУ) «Спортивный город» в Челябинске. Осенью 2021 года в МБУ прошли обыски, после которых Маматов уволился. В 2006 году Маматов был осужден по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору) и получил два года условного срока. Сейчас судимость погашена.