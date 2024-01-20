20 января 2024

ЕСПЧ присудил Ройзману* полмиллиона рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Задержание Евгения Ройзмана и заседание в Ленинском райсуде. Екатеринбург, ройзман евгений
ЕСПЧ постановил выплатить Ройзману* пять тысяч евро Фото:

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал штрафы бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману (признан иноагентом в РФ) за митинги 2021 года незаконными и потребовал заплатить ему пять тысяч евро (почти полмиллиона рублей). Эта информация содержится в картотеке суда.

ЕСПЧ посчитал, что Россия нарушила ст. 6 (о праве на справедливое судебное разбирательство) и ст. 10 (о праве на свободу выражения мнения) Европейской конвенции по правам человека. Однако РФ, скорее всего, не выплатит присужденную Ройзману сумму, так как не исполняет постановления Европейского суда.

Иск касался участия Ройзмана в несанкционированных акциях в поддержку оппозиционного блогера Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) в 2021 году, за что его штрафовали. Жалоба Ройзмана была подана в ЕСПЧ вместе с жалобами 27 других россиян, заявивших о нарушении их прав на свободу собраний.

Россия решила покинуть Совет Европы и передала соответствующее заявление 15 марта 2022 года, на следующий день в организации удовлетворили это решение. Позже Госдума приняла законопроект о неисполнении решений ЕСПЧ.

*Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов

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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал штрафы бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману (признан иноагентом в РФ) за митинги 2021 года незаконными и потребовал заплатить ему пять тысяч евро (почти полмиллиона рублей). Эта информация содержится в картотеке суда. ЕСПЧ посчитал, что Россия нарушила ст. 6 (о праве на справедливое судебное разбирательство) и ст. 10 (о праве на свободу выражения мнения) Европейской конвенции по правам человека. Однако РФ, скорее всего, не выплатит присужденную Ройзману сумму, так как не исполняет постановления Европейского суда. Иск касался участия Ройзмана в несанкционированных акциях в поддержку оппозиционного блогера Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) в 2021 году, за что его штрафовали. Жалоба Ройзмана была подана в ЕСПЧ вместе с жалобами 27 других россиян, заявивших о нарушении их прав на свободу собраний. Россия решила покинуть Совет Европы и передала соответствующее заявление 15 марта 2022 года, на следующий день в организации удовлетворили это решение. Позже Госдума приняла законопроект о неисполнении решений ЕСПЧ. *Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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