Россия отказалась от исполнения решений ЕСПЧ

07 июня 2022 в 15:50 Размер текста - 17 +

Решения ЕСПЧ в России больше не действуют Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Госдума РФ приняла законопроект о неисполнении постановлений Европейского суда по правам человека в России. Он принят сразу во втором и третьем чтениях. Пленарное заседание транслируется на сайте Госдумы. Ранее о принятии такого решения заявлял спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. По его словам, не будут исполняться решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта 2022 года. Выплаты денежных компенсаций по постановлениям ЕСПЧ, вступившим в силу до 15 марта, будут производиться только в рублях и только на счета в российских банках. ЕСПЧ — это политический, а не правозащитный инструмент, а некоторые его решения противоречили Конституции России, пояснил Володин. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Госдума РФ приняла законопроект о неисполнении постановлений Европейского суда по правам человека в России. Он принят сразу во втором и третьем чтениях. Пленарное заседание транслируется на сайте Госдумы. Ранее о принятии такого решения заявлял спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. По его словам, не будут исполняться решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта 2022 года. Выплаты денежных компенсаций по постановлениям ЕСПЧ, вступившим в силу до 15 марта, будут производиться только в рублях и только на счета в российских банках. ЕСПЧ — это политический, а не правозащитный инструмент, а некоторые его решения противоречили Конституции России, пояснил Володин.