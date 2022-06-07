Россия отказалась от исполнения решений ЕСПЧ

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Статуя Фемиды у краевого арбитражного суда. Пермь, фемида, правосудие, суд
Решения ЕСПЧ в России больше не действуют Фото:

Госдума РФ приняла законопроект о неисполнении постановлений Европейского суда по правам человека в России. Он принят сразу во втором и третьем чтениях. Пленарное заседание транслируется на сайте Госдумы.

Ранее о принятии такого решения заявлял спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. По его словам, не будут исполняться решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта 2022 года. Выплаты денежных компенсаций по постановлениям ЕСПЧ, вступившим в силу до 15 марта, будут производиться только в рублях и только на счета в российских банках.

ЕСПЧ — это политический, а не правозащитный инструмент, а некоторые его решения противоречили Конституции России, пояснил Володин.

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Госдума РФ приняла законопроект о неисполнении постановлений Европейского суда по правам человека в России. Он принят сразу во втором и третьем чтениях. Пленарное заседание транслируется на сайте Госдумы. Ранее о принятии такого решения заявлял спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. По его словам, не будут исполняться решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта 2022 года. Выплаты денежных компенсаций по постановлениям ЕСПЧ, вступившим в силу до 15 марта, будут производиться только в рублях и только на счета в российских банках. ЕСПЧ — это политический, а не правозащитный инструмент, а некоторые его решения противоречили Конституции России, пояснил Володин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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