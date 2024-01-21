Челябинская область вошла в топ-3 по скрученному километражу на подержанных авто

Челябинская область занимает третье место в России по доле автомобилей со скрученным километражем на вторичном рынке. Об этом рассказали представители ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД).
«Доля машин со скрученным километражем в 2023 году была выше всего на вторичных рынках Краснодарского края, Самарской и Челябинской областей», — приводят слова РОАД «Известия». В Челябинской области доля автомобилей с фальсифицированным пробегом составляет 23%.
Как поясняют в РОАД, пробег существенно влияет на стоимость машины на рынке. В 2023 году ущерб для потребителей в России составил боле 600 миллиардов рублей. Также юристы напомнили, что несмотря на отсутствие наказания за продажу автомобиля со скрученным счетчиком, обманувшего могут привлечь к административной ответственности.
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