Пермский резидент Сколково, которому грозило банкротство, погасил долг перед ФНС

Суд прекратил дело о банкротстве пермской IT-компании «Диджитал Вэйв»

Компания полностью погасила долги перед налоговой службой Фото: Антон Белицкий

Арбитражный суд Пермского края прекратил производство по делу о банкротстве IT-компании «Диджитал Вэйв» (DWave), являющейся резидентом Сколково. Причиной послужило полное погашение долга перед ФНС, которая обращалась в суд с иском о банкротстве предприятия.

«Арбитражный суд Пермского края. Прекратить производство по делу о признании банкротом должника ООО «Диджитал Вэйв», — сообщается в картотеке суда. Генеральный директор IT-компании Михаил Елин подтвердил URA.RU данную информацию. «Дело прекращено по причине исполнения обязательств перед ФНС. На сегодня долг перед налоговой инспекцией нами полностью погашен», — рассказал корреспонденту агентства Елин.

Исковое заявление с требованием о признании банкротом ООО «Диджитал Вэйв» поступило в краевой арбитражный суд в начале октября 2023 года. Иск был подан региональной межрайонной инспекцией ФНС №21. Причиной послужили долги IT-компании по налогам на сумму более 1,7 млн рублей. В руководстве DWave тогда объяснили накопившуюся задолженность кассовым разрывом, добавив, что компания в ближайшие месяцы погасит долг.

Пермское ООО «Диджитал Вэйв» разрабатывает программное обеспечение, производит оптические приборы, фото- и кинооборудование. Также компания выполняет электромонтажные работы. В 2021 году DWave получил статус резидента Сколково. Основным проектом пермских айтишников стала разработка программно-аппаратного комплекса. Он определяет объемы сыпучих материалов на закрытых складах. По данным СБИС, выручка IT-компании в 2022 году составила 4,3 млн рублей, чистая прибыль — 2 млн рублей.