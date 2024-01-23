На челябинском вокзале задержали подростка с пистолетом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Соревнования сотрудников спецназа ФСИН. Свердловская область, Первоуральск, пистолет, стрельба, пм, обойма, пистолет макарова, стрелковая подготовка, огневая
По решению суда пистолет конфисковали Фото:

На железнодорожном вокзале в Челябинске сотрудники транспортной полиции задержали 16-летнего подростка с травматическим пистолетом. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УТ МВД России по УрФО, школьник взял оружие у своего отчима без разрешения.

«С оружием в кобуре на поясе юноша пытался войти на железнодорожный вокзал Челябинска, провожая на поезд свою подругу. О случившемся сообщили наряду ППСП, дежурившему на вокзале, который доставил несовершеннолетнего в дежурную часть линейного управления. Сотрудники ПДН в присутствии законных представителей несовершеннолетнего провели с мальчиком профилактическую беседу», — сообщили URA.RU в пресс-службе транспортной полиции.

Там отметили, что после задержания пистолет был направлен на экспертизу. Она показала, что подросток пытался пронести на вокзал пистолет ограниченного поражения МР-79-9ТМ, боеприпасы — патроны травматического действия калибра 9 миллиметров.

В отношении школьника и его отчима были составлены протоколы по ст. 20.10 КоАП РФ («Незаконные изготовление, приобретение, продажа, передача, хранение, перевозка, транспортирование, ношение или использование оружия, основных частей огнестрельного оружия и патронов к нему»). Решением мирового суда владельца оружия оштрафовали на 10 тысяч рублей за халатность и конфисковали пистолет.

Подросток пытался пронести пистолет в кобуре
Подросток пытался пронести пистолет в кобуре
Фото:
Пистолет был направлен на экспертизу
Пистолет был направлен на экспертизу
Фото:
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На железнодорожном вокзале в Челябинске сотрудники транспортной полиции задержали 16-летнего подростка с травматическим пистолетом. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УТ МВД России по УрФО, школьник взял оружие у своего отчима без разрешения. «С оружием в кобуре на поясе юноша пытался войти на железнодорожный вокзал Челябинска, провожая на поезд свою подругу. О случившемся сообщили наряду ППСП, дежурившему на вокзале, который доставил несовершеннолетнего в дежурную часть линейного управления. Сотрудники ПДН в присутствии законных представителей несовершеннолетнего провели с мальчиком профилактическую беседу», — сообщили URA.RU в пресс-службе транспортной полиции. Там отметили, что после задержания пистолет был направлен на экспертизу. Она показала, что подросток пытался пронести на вокзал пистолет ограниченного поражения МР-79-9ТМ, боеприпасы — патроны травматического действия калибра 9 миллиметров. В отношении школьника и его отчима были составлены протоколы по ст. 20.10 КоАП РФ («Незаконные изготовление, приобретение, продажа, передача, хранение, перевозка, транспортирование, ношение или использование оружия, основных частей огнестрельного оружия и патронов к нему»). Решением мирового суда владельца оружия оштрафовали на 10 тысяч рублей за халатность и конфисковали пистолет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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