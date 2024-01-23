По решению суда пистолет конфисковали Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На железнодорожном вокзале в Челябинске сотрудники транспортной полиции задержали 16-летнего подростка с травматическим пистолетом. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УТ МВД России по УрФО, школьник взял оружие у своего отчима без разрешения.

«С оружием в кобуре на поясе юноша пытался войти на железнодорожный вокзал Челябинска, провожая на поезд свою подругу. О случившемся сообщили наряду ППСП, дежурившему на вокзале, который доставил несовершеннолетнего в дежурную часть линейного управления. Сотрудники ПДН в присутствии законных представителей несовершеннолетнего провели с мальчиком профилактическую беседу», — сообщили URA.RU в пресс-службе транспортной полиции.

Там отметили, что после задержания пистолет был направлен на экспертизу. Она показала, что подросток пытался пронести на вокзал пистолет ограниченного поражения МР-79-9ТМ, боеприпасы — патроны травматического действия калибра 9 миллиметров.

В отношении школьника и его отчима были составлены протоколы по ст. 20.10 КоАП РФ («Незаконные изготовление, приобретение, продажа, передача, хранение, перевозка, транспортирование, ношение или использование оружия, основных частей огнестрельного оружия и патронов к нему»). Решением мирового суда владельца оружия оштрафовали на 10 тысяч рублей за халатность и конфисковали пистолет.

Подросток пытался пронести пистолет в кобуре Фото: пресс-служба УТ МВД России по УрФО

Пистолет был направлен на экспертизу Фото: пресс-служба УТ МВД России по УрФО