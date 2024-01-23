Пермячка победила в международном конкурсе красоты. Фото

23 января 2024 в 14:50 Размер текста - 17 +

Девушка уже много раз принимала участие в конкурсах Фото: Размик Закарян © URA.RU Модель из Березников (Пермский край) Елизавета Паламарчук выиграла конкурс красоты Universe Beauty — 2024. Девушку признали лучшей в категории «Young». Результаты опубликованы на официальном сайте фестиваля. «Категория „Young“. Корону и звание „Grand Prix young miss beauty universe 2023“ получила Паламарчук Елизавета, Пермь, 17 лет», — сказано на сайте. Уточняется, что девушка выиграла сертификат на сумму 1 млн рублей. Для юной пермячки это не первая победа в конкурсе. У нее около 30 корон и титулов, среди которых «Юная Мисс Мира», «Супермодель мира» и «Мисс Европа». Также Елизавета Паламарчук постоянно принимает участие в показах от модного дома Вячеслава Зайцева в качестве модели. В 2020 году она получила премию кутюрье Пьера Кардена как лучшая модель среди детей. Фестиваль красоты Universe Beauty — 2024 проходил с 13 по 19 января на круизном лайнере Astoria Grande, который следовал по маршруту Сочи-Стамбул-Амсара-Орду-Сочи. Конкурс был посвящен памяти В.М. Зайцева и Пьера Кардена. Ранее URA.RU рассказало, что в топ самых красивых женщин мира вошла 49-летняя пермячка. Наталья Михеева получила приз конкурса красоты, который проходил онлайн. Пермячка получила корону и сертификат на 1 млн рублей Фото с сайта https://universebeauty.pro/

Модель из Березников (Пермский край) Елизавета Паламарчук выиграла конкурс красоты Universe Beauty — 2024. Девушку признали лучшей в категории «Young». Результаты опубликованы на официальном сайте фестиваля. «Категория „Young“. Корону и звание „Grand Prix young miss beauty universe 2023“ получила Паламарчук Елизавета, Пермь, 17 лет», — сказано на сайте. Уточняется, что девушка выиграла сертификат на сумму 1 млн рублей. Для юной пермячки это не первая победа в конкурсе. У нее около 30 корон и титулов, среди которых «Юная Мисс Мира», «Супермодель мира» и «Мисс Европа». Также Елизавета Паламарчук постоянно принимает участие в показах от модного дома Вячеслава Зайцева в качестве модели. В 2020 году она получила премию кутюрье Пьера Кардена как лучшая модель среди детей. Фестиваль красоты Universe Beauty — 2024 проходил с 13 по 19 января на круизном лайнере Astoria Grande, который следовал по маршруту Сочи-Стамбул-Амсара-Орду-Сочи. Конкурс был посвящен памяти В.М. Зайцева и Пьера Кардена. Ранее URA.RU рассказало, что в топ самых красивых женщин мира вошла 49-летняя пермячка. Наталья Михеева получила приз конкурса красоты, который проходил онлайн.