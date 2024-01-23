Модель из Березников (Пермский край) Елизавета Паламарчук выиграла конкурс красоты Universe Beauty — 2024. Девушку признали лучшей в категории «Young». Результаты опубликованы на официальном сайте фестиваля.
«Категория „Young“. Корону и звание „Grand Prix young miss beauty universe 2023“ получила Паламарчук Елизавета, Пермь, 17 лет», — сказано на сайте. Уточняется, что девушка выиграла сертификат на сумму 1 млн рублей.
Для юной пермячки это не первая победа в конкурсе. У нее около 30 корон и титулов, среди которых «Юная Мисс Мира», «Супермодель мира» и «Мисс Европа». Также Елизавета Паламарчук постоянно принимает участие в показах от модного дома Вячеслава Зайцева в качестве модели. В 2020 году она получила премию кутюрье Пьера Кардена как лучшая модель среди детей.
Фестиваль красоты Universe Beauty — 2024 проходил с 13 по 19 января на круизном лайнере Astoria Grande, который следовал по маршруту Сочи-Стамбул-Амсара-Орду-Сочи. Конкурс был посвящен памяти В.М. Зайцева и Пьера Кардена.
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