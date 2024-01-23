Пермячка победила в международном конкурсе красоты. Фото

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Финал конкурса Мисс Екатеринбург-2022. Екатеринбург, мисс екатеринбург, конкурс красоты
Девушка уже много раз принимала участие в конкурсах Фото:

Модель из Березников (Пермский край) Елизавета Паламарчук выиграла конкурс красоты Universe Beauty — 2024. Девушку признали лучшей в категории «Young». Результаты опубликованы на официальном сайте фестиваля.

«Категория „Young“. Корону и звание „Grand Prix young miss beauty universe 2023“ получила Паламарчук Елизавета, Пермь, 17 лет», — сказано на сайте. Уточняется, что девушка выиграла сертификат на сумму 1 млн рублей.

Для юной пермячки это не первая победа в конкурсе. У нее около 30 корон и титулов, среди которых «Юная Мисс Мира», «Супермодель мира» и «Мисс Европа». Также Елизавета Паламарчук постоянно принимает участие в показах от модного дома Вячеслава Зайцева в качестве модели. В 2020 году она получила премию кутюрье Пьера Кардена как лучшая модель среди детей.

Фестиваль красоты Universe Beauty — 2024 проходил с 13 по 19 января на круизном лайнере Astoria Grande, который следовал по маршруту Сочи-Стамбул-Амсара-Орду-Сочи. Конкурс был посвящен памяти В.М. Зайцева и Пьера Кардена.

Ранее URA.RU рассказало, что в топ самых красивых женщин мира вошла 49-летняя пермячка. Наталья Михеева получила приз конкурса красоты, который проходил онлайн.

Пермячка получила корону и сертификат на 1 млн рублей
Пермячка получила корону и сертификат на 1 млн рублей

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Модель из Березников (Пермский край) Елизавета Паламарчук выиграла конкурс красоты Universe Beauty — 2024. Девушку признали лучшей в категории «Young». Результаты опубликованы на официальном сайте фестиваля. «Категория „Young“. Корону и звание „Grand Prix young miss beauty universe 2023“ получила Паламарчук Елизавета, Пермь, 17 лет», — сказано на сайте. Уточняется, что девушка выиграла сертификат на сумму 1 млн рублей. Для юной пермячки это не первая победа в конкурсе. У нее около 30 корон и титулов, среди которых «Юная Мисс Мира», «Супермодель мира» и «Мисс Европа». Также Елизавета Паламарчук постоянно принимает участие в показах от модного дома Вячеслава Зайцева в качестве модели. В 2020 году она получила премию кутюрье Пьера Кардена как лучшая модель среди детей. Фестиваль красоты Universe Beauty — 2024 проходил с 13 по 19 января на круизном лайнере Astoria Grande, который следовал по маршруту Сочи-Стамбул-Амсара-Орду-Сочи. Конкурс был посвящен памяти В.М. Зайцева и Пьера Кардена. Ранее URA.RU рассказало, что в топ самых красивых женщин мира вошла 49-летняя пермячка. Наталья Михеева получила приз конкурса красоты, который проходил онлайн.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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