Российские ученые создали новую термобарическую ручную гранату

Научно-исследовательский институт прикладной химии получил патент на новую ручную гранату осколочно-термобарического типа, разработанную для нейтрализации вражеской живой силы, находящейся в бронезащищенных средствах или укрытиях. Об этом свидетельствует патентная документация.
«Научно-исследовательский институт прикладной химии запатентовал новую ручную осколочно-термобарическую гранату для поражения живой силы противника в средствах бронезащиты, а также находящуюся в укрытиях», — пишет ТАСС. Агентство ссылается на документы.
Согласно описанию изобретения, корпус гранаты выполнен из цилиндрическо-полусферического полимера и содержит до 900 поражающих элементов — шариков из стали или тяжелого сплава на основе вольфрама. Все элементы соединены между собой в плотную укладку и жестко закреплены в общей оболочке с помощью полимерной связки, например полиамида. «Качество производимых изделий при использовании предлагаемого изобретения подтверждено экспериментально», — говорится в документе.
Граната оснащена комбинированной шашкой, включающей взрывчатый и термобарический составы, и комплектуется штатным запалом УДЗ-5. Основными поражающими факторами выступают осколочное действие, воздействие взрывной волны и тепловое излучение продуктов взрыва. Взрыв термобарического заряда обеспечивает увеличенное время положительной фазы сжатия, что позволяет достигать начальной скорости разлета поражающих элементов от 1 300 до 1 500 метров в секунду. Заявлено, что граната обеспечивает сплошное поражение живой силы в бронезащите второго класса на расстоянии до восьми метров.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.