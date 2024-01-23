23 января 2024

Челябинские спортсменки завоевали золото на Всероссийском турнире по боксу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Турнир по боксу. Велес. Курган, медали, награда, бокс, турнир по боксу
За победу на ринге борются 192 боксера из 29 регионов страны Фото:

В Тольятти на Всероссийском турнире по боксу челябинские спортсменки завоевали первые золотые награды. Ева Никитина и Екатерина Федотова являются воспитанницами спортшколы «Буревестник», сообщается на сайте мэрии Челябинска.

«В Тольятти проходят Всероссийские соревнования по боксу памяти героя соцруда Н.Ф. Семизорова на призы С. А. Онищенко и „Спартака“ среди юниоров (19-22 года) и юниорок (17-18, 19-22 лет). За победу на ринге борются 192 боксера из 29 регионов страны. Первые золотые награды для Челябинска завоевали воспитанницы спортшколы „Буревестник“ Ева Никитина и Екатерина Федотова», — сообщается на сайте.

Ева Никитина, ученица Кристины Борцовой, выступила в весовой категории 66 кг и в финале досрочно взяла верх над соперницей из Оренбургской области. Бой был остановлен во втором раунде ввиду явного преимущества Евы. Вторую победу одержала Екатерина Федотова в категории 48 кг.

Челябинские спортсменки — чемпионы Всероссийского турнира по боксу
Челябинские спортсменки — чемпионы Всероссийского турнира по боксу
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В Тольятти на Всероссийском турнире по боксу челябинские спортсменки завоевали первые золотые награды. Ева Никитина и Екатерина Федотова являются воспитанницами спортшколы «Буревестник», сообщается на сайте мэрии Челябинска. «В Тольятти проходят Всероссийские соревнования по боксу памяти героя соцруда Н.Ф. Семизорова на призы С. А. Онищенко и „Спартака“ среди юниоров (19-22 года) и юниорок (17-18, 19-22 лет). За победу на ринге борются 192 боксера из 29 регионов страны. Первые золотые награды для Челябинска завоевали воспитанницы спортшколы „Буревестник“ Ева Никитина и Екатерина Федотова», — сообщается на сайте. Ева Никитина, ученица Кристины Борцовой, выступила в весовой категории 66 кг и в финале досрочно взяла верх над соперницей из Оренбургской области. Бой был остановлен во втором раунде ввиду явного преимущества Евы. Вторую победу одержала Екатерина Федотова в категории 48 кг.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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