В Тольятти на Всероссийском турнире по боксу челябинские спортсменки завоевали первые золотые награды. Ева Никитина и Екатерина Федотова являются воспитанницами спортшколы «Буревестник», сообщается на сайте мэрии Челябинска.
«В Тольятти проходят Всероссийские соревнования по боксу памяти героя соцруда Н.Ф. Семизорова на призы С. А. Онищенко и „Спартака“ среди юниоров (19-22 года) и юниорок (17-18, 19-22 лет). За победу на ринге борются 192 боксера из 29 регионов страны. Первые золотые награды для Челябинска завоевали воспитанницы спортшколы „Буревестник“ Ева Никитина и Екатерина Федотова», — сообщается на сайте.
Ева Никитина, ученица Кристины Борцовой, выступила в весовой категории 66 кг и в финале досрочно взяла верх над соперницей из Оренбургской области. Бой был остановлен во втором раунде ввиду явного преимущества Евы. Вторую победу одержала Екатерина Федотова в категории 48 кг.
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