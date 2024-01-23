23 января 2024

Компания челябинского олигарха Струкова модернизирует производство

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Южуралзолото ЮГК Струков Пласт Челябинск, обогатительная фабрика, югк
После модернизации обогатительный комбинат снизит выбросы на 95% Фото:

«Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) Константина Струкова модернизирует Светлинский горно-обогатительный комбинат. Как рассказали в пресс-службе предприятия, в результате будет улавливаться 95% выбросов.

«ЮГК модернизирует Светлинский ГОК, чтобы улавливать 95% выбросов. Программа включает установку циклонов-пылеуловителей и скрубберов», — рассказали в компании.

Циклоны будут задерживать частицы пыли, скрубберы являются устройствами для очистки воздуха от гидроцианида. Программа продолжит усилия, предпринятые в 2023 году, к концу которого Светлинский ГОК перешел на оборотное водоснабжение процессов первичной переработки руды. Внедрение технологии снизило потребление фабрикой воды из внешних источников, исключив полностью сброс загрязняющих веществ в водоемы.

«Мы заботимся о том, чтобы производство ЮГК было не только экономически эффективным, но и максимально экологичным. Подход позволяет делать бизнес устойчивым в долгосрочной перспективе, поскольку он соответствует интересам всех вовлеченных сторон», — заявил финансовый директор ЮГК Артем Клецкин.

По данным компании, ЮГК занимает четвертое место в РФ по объему производства золота, второе место — по ресурсам металла. Оцененные, выявленные и предполагаемые ресурсы ЮГК составляют 40,7 млн унций золотого эквивалента. Группа ведет добычу в России в двух хабах: Уральском в Челябинской области и Сибирском в Красноярском крае и Хакасии. Акции компании торгуются на Московской бирже с 22 ноября 2023 года.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
«Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) Константина Струкова модернизирует Светлинский горно-обогатительный комбинат. Как рассказали в пресс-службе предприятия, в результате будет улавливаться 95% выбросов. «ЮГК модернизирует Светлинский ГОК, чтобы улавливать 95% выбросов. Программа включает установку циклонов-пылеуловителей и скрубберов», — рассказали в компании. Циклоны будут задерживать частицы пыли, скрубберы являются устройствами для очистки воздуха от гидроцианида. Программа продолжит усилия, предпринятые в 2023 году, к концу которого Светлинский ГОК перешел на оборотное водоснабжение процессов первичной переработки руды. Внедрение технологии снизило потребление фабрикой воды из внешних источников, исключив полностью сброс загрязняющих веществ в водоемы. «Мы заботимся о том, чтобы производство ЮГК было не только экономически эффективным, но и максимально экологичным. Подход позволяет делать бизнес устойчивым в долгосрочной перспективе, поскольку он соответствует интересам всех вовлеченных сторон», — заявил финансовый директор ЮГК Артем Клецкин. По данным компании, ЮГК занимает четвертое место в РФ по объему производства золота, второе место — по ресурсам металла. Оцененные, выявленные и предполагаемые ресурсы ЮГК составляют 40,7 млн унций золотого эквивалента. Группа ведет добычу в России в двух хабах: Уральском в Челябинской области и Сибирском в Красноярском крае и Хакасии. Акции компании торгуются на Московской бирже с 22 ноября 2023 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...