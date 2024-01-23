Компания челябинского олигарха Струкова модернизирует производство

24 января 2024 в 14:14 Размер текста - 17 +

После модернизации обогатительный комбинат снизит выбросы на 95% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) Константина Струкова модернизирует Светлинский горно-обогатительный комбинат. Как рассказали в пресс-службе предприятия, в результате будет улавливаться 95% выбросов. «ЮГК модернизирует Светлинский ГОК, чтобы улавливать 95% выбросов. Программа включает установку циклонов-пылеуловителей и скрубберов», — рассказали в компании. Циклоны будут задерживать частицы пыли, скрубберы являются устройствами для очистки воздуха от гидроцианида. Программа продолжит усилия, предпринятые в 2023 году, к концу которого Светлинский ГОК перешел на оборотное водоснабжение процессов первичной переработки руды. Внедрение технологии снизило потребление фабрикой воды из внешних источников, исключив полностью сброс загрязняющих веществ в водоемы. «Мы заботимся о том, чтобы производство ЮГК было не только экономически эффективным, но и максимально экологичным. Подход позволяет делать бизнес устойчивым в долгосрочной перспективе, поскольку он соответствует интересам всех вовлеченных сторон», — заявил финансовый директор ЮГК Артем Клецкин. По данным компании, ЮГК занимает четвертое место в РФ по объему производства золота, второе место — по ресурсам металла. Оцененные, выявленные и предполагаемые ресурсы ЮГК составляют 40,7 млн унций золотого эквивалента. Группа ведет добычу в России в двух хабах: Уральском в Челябинской области и Сибирском в Красноярском крае и Хакасии. Акции компании торгуются на Московской бирже с 22 ноября 2023 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

«Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) Константина Струкова модернизирует Светлинский горно-обогатительный комбинат. Как рассказали в пресс-службе предприятия, в результате будет улавливаться 95% выбросов. «ЮГК модернизирует Светлинский ГОК, чтобы улавливать 95% выбросов. Программа включает установку циклонов-пылеуловителей и скрубберов», — рассказали в компании. Циклоны будут задерживать частицы пыли, скрубберы являются устройствами для очистки воздуха от гидроцианида. Программа продолжит усилия, предпринятые в 2023 году, к концу которого Светлинский ГОК перешел на оборотное водоснабжение процессов первичной переработки руды. Внедрение технологии снизило потребление фабрикой воды из внешних источников, исключив полностью сброс загрязняющих веществ в водоемы. «Мы заботимся о том, чтобы производство ЮГК было не только экономически эффективным, но и максимально экологичным. Подход позволяет делать бизнес устойчивым в долгосрочной перспективе, поскольку он соответствует интересам всех вовлеченных сторон», — заявил финансовый директор ЮГК Артем Клецкин. По данным компании, ЮГК занимает четвертое место в РФ по объему производства золота, второе место — по ресурсам металла. Оцененные, выявленные и предполагаемые ресурсы ЮГК составляют 40,7 млн унций золотого эквивалента. Группа ведет добычу в России в двух хабах: Уральском в Челябинской области и Сибирском в Красноярском крае и Хакасии. Акции компании торгуются на Московской бирже с 22 ноября 2023 года.