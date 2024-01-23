23 января 2024

Стройблок правительства ХМАО получил право влиять на кадровые решения мэров. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Сергей Приколотин. Челябинск, галстук, приколотин сергей
Потенциальных вице-мэров по строительству и ЖКХ будет собеседовать стройблок ХМАО Фото:

В ХМАО главы городов и районов теперь будут согласовать назначения своих замов, курирующих вопросы ЖКХ и строительства, с окружным депстроем. Прежде кадровая политика была полностью в ведении мэров, однако после серии коммунальных ЧП и срыва ввода жилья в муниципалитетах решено было ввести дополнительный кадровый фильтр, сообщает источник URA.RU в окружном политбомонде.

«Окружные чиновники тоже будут проводить собеседования с кандидатами на пост вице-мэров. И, по итогу, выносить собственное решение о профпригодности кандидатов. Принятых до нововведений замов это не коснется. Согласовывать будут только новые назначения в мэриях», — сообщает инсайдер.

В департамент внутренней политики ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало о ряде важных решений, принятых депстроем ХМАО. На заседании согласовали расселение аварийного дома в Мегионе и откорректировать проект реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения в Нижневартовске.

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В ХМАО главы городов и районов теперь будут согласовать назначения своих замов, курирующих вопросы ЖКХ и строительства, с окружным депстроем. Прежде кадровая политика была полностью в ведении мэров, однако после серии коммунальных ЧП и срыва ввода жилья в муниципалитетах решено было ввести дополнительный кадровый фильтр, сообщает источник URA.RU в окружном политбомонде. «Окружные чиновники тоже будут проводить собеседования с кандидатами на пост вице-мэров. И, по итогу, выносить собственное решение о профпригодности кандидатов. Принятых до нововведений замов это не коснется. Согласовывать будут только новые назначения в мэриях», — сообщает инсайдер. В департамент внутренней политики ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о ряде важных решений, принятых депстроем ХМАО. На заседании согласовали расселение аварийного дома в Мегионе и откорректировать проект реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения в Нижневартовске.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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