В ХМАО главы городов и районов теперь будут согласовать назначения своих замов, курирующих вопросы ЖКХ и строительства, с окружным депстроем. Прежде кадровая политика была полностью в ведении мэров, однако после серии коммунальных ЧП и срыва ввода жилья в муниципалитетах решено было ввести дополнительный кадровый фильтр, сообщает источник URA.RU в окружном политбомонде.
«Окружные чиновники тоже будут проводить собеседования с кандидатами на пост вице-мэров. И, по итогу, выносить собственное решение о профпригодности кандидатов. Принятых до нововведений замов это не коснется. Согласовывать будут только новые назначения в мэриях», — сообщает инсайдер.
В департамент внутренней политики ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало о ряде важных решений, принятых депстроем ХМАО. На заседании согласовали расселение аварийного дома в Мегионе и откорректировать проект реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения в Нижневартовске.
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