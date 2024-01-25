Власти ХМАО готовят инновационный стандарт для муниципалитетов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Промышленно-экономический блок правительства ХМАО готовит новую реформу. У муниципалитетов появятся новые ключевые показатели эффективности, по которым им придется отчитываться перед окружными властями. Источник в политическом истеблишменте Югры сообщил URA.RU, что мэры получат установки по достижению инновационных KPI.

«Депэконом и промблок разработали новые KPI для мэров — на сей раз речь идет о показателях инновационности. Эффективный муниципалитет должен будет отчитываться о количестве инновационных проектов и общем объеме их финансирования в рублях. Кроме этого, городским и районным думам предстоит утвердить новую должность в муниципалитете. Проект предполагает, что она будет называться „инновационный уполномоченный“ или „уполномоченный по развитию инновационной сферы“», — поделился инсайдер.

Кроме того, по словам инсайдера, правительство планирует ввести и особый инновационный стандарт. Те муниципалитеты, которые выполнят все требуемые обновления (речь идет, к примеру, о создании специального раздела на сайте администрации, содержащего информацию о технологических площадках и инновационных проектах), смогут рассчитывать на полную поддержку округа в этой сфере. Что будет с аутсайдерами, не выполнившими требования, не уточняется.

В департамент экономического развития ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что первый вице-губернатор ХМАО Алексей Забозлаев и замглавы региона по экономике Сергей Афанасьев отправились в тур по муниципалитетам. Они планируют провести ряд мероприятий, направленных на освещение окружных мер поддержки МСП.