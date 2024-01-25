Букмекеры уверены, что челябинский «Трактор» одолеет «Нефтехимик»

26 января 2024 в 11:04 Размер текста - 17 +

Букмекеры считают, что вероятность победы «Трактора» 26 января выше, чем у «Нефтехимика» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Букмекеры уверены, что челябинский хоккейный клуб «Трактор» победит 26 января в игре против нижнекамского «Нефтехимика». Об этом говорят коэффициенты ставок на сайте Континентальной хоккейной лиги. «Коэффициент на победу „Нефтехимика“ — 3,15. На победу „Трактора“ — 2,15. На ничью в основное время матча — 4,00», — отмечено на сайте КХЛ. Это значит, что, поставив тысячу рублей на победу «Нефтехимика», в случае выигрыша этой команды можно получить 3150 рублей. Поставив на победу «Трактора», аналогичную сумму. В случае победы челябинцев в основное время матча сумма выигрыша составит меньше — 2150 рублей. Это означает, что букмекеры считают вероятность победного для «Трактора» результата примерно в полтора раза выше, чем для «Нефтехимика». На других букмекерских ресурсах ожидания примерно такие же. Так, на сайте самого «Трактора» ставка на победу «Нефтехимика» — 3,05, на победу «Трактора» — 2,11. На ничейный исход в основное время коэффициент 4,20. Если человек не угадывает результат, он теряет все поставленные на этот исход встречи деньги. Игра состоится 26 мая в 21:30 по уральскому времени в Нижнекамске. Перед началом встречи «Трактор» находится на шестом месте, а «Нефтехимик» — на восьмом в таблице Восточной конференции КХЛ.

Букмекеры уверены, что челябинский хоккейный клуб «Трактор» победит 26 января в игре против нижнекамского «Нефтехимика». Об этом говорят коэффициенты ставок на сайте Континентальной хоккейной лиги. «Коэффициент на победу „Нефтехимика“ — 3,15. На победу „Трактора“ — 2,15. На ничью в основное время матча — 4,00», — отмечено на сайте КХЛ. Это значит, что, поставив тысячу рублей на победу «Нефтехимика», в случае выигрыша этой команды можно получить 3150 рублей. Поставив на победу «Трактора», аналогичную сумму. В случае победы челябинцев в основное время матча сумма выигрыша составит меньше — 2150 рублей. Это означает, что букмекеры считают вероятность победного для «Трактора» результата примерно в полтора раза выше, чем для «Нефтехимика». На других букмекерских ресурсах ожидания примерно такие же. Так, на сайте самого «Трактора» ставка на победу «Нефтехимика» — 3,05, на победу «Трактора» — 2,11. На ничейный исход в основное время коэффициент 4,20. Если человек не угадывает результат, он теряет все поставленные на этот исход встречи деньги. Игра состоится 26 мая в 21:30 по уральскому времени в Нижнекамске. Перед началом встречи «Трактор» находится на шестом месте, а «Нефтехимик» — на восьмом в таблице Восточной конференции КХЛ.