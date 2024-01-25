Губернатор Махонин потребует у ректора ПГНИУ доложить о проблемах в вузе

26 января 2024 в 18:05 Размер текста - 17 +

Махонин возглавляет наблюдательный совет ПГНИУ Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин впервые после смены ректора в ПГНИУ созывает заседание наблюдательного совета вуза. Он является его председателем. На нем врио ректора вуза Игорь Германов должен будет доложить о ситуации в университете, который на протяжении года постоянно генерирует негативные события вокруг себя. «В середине февраля под председательством Дмитрия Махонина состоится заседание наблюдательного совета Пермского госуниверситета. Инициатором встречи стал сам глава региона. Совет не собирался с декабря 2022 года», — отметил инсайдер в правительственных кругах. URA.RU направило запросы в пресс-службу ПГНИУ и пресс-службу администрации губернатора. На момент публикации ответ не был получен. В декабре на встрече с главными редакторами Дмитрий Махонин заявлял, что обеспокоен ситуацией в вузе. Настолько, что даже встречался с главой минобрнауки Валерием Фальковым и главой минэка РФ, бывшим выпускником вуза Максимом Решетниковым. Считается, что Германов является креатурой Решетникова. С начала года Германов обновил команду проректоров, провел массовые сокращения, вызвал возмущение планами по закрытию Ботанического сада и т. д. В наблюдательный совет выходит статусные выпускники вуза. Среди них — председатель совета директоров «Метафракса», депутат заксобрания Армен Гарслян, гендиректор «Уралкалия» Виталий Лаук, гендиректор ПННПК Алексей Андреев, руководитель теруправления Росимущества Елена Миронова, а также экс-депутат ЗС, декан экономического факультета Татьяна Миролюбова и ряд других сотрудников вуза. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин впервые после смены ректора в ПГНИУ созывает заседание наблюдательного совета вуза. Он является его председателем. На нем врио ректора вуза Игорь Германов должен будет доложить о ситуации в университете, который на протяжении года постоянно генерирует негативные события вокруг себя. «В середине февраля под председательством Дмитрия Махонина состоится заседание наблюдательного совета Пермского госуниверситета. Инициатором встречи стал сам глава региона. Совет не собирался с декабря 2022 года», — отметил инсайдер в правительственных кругах. URA.RU направило запросы в пресс-службу ПГНИУ и пресс-службу администрации губернатора. На момент публикации ответ не был получен. В декабре на встрече с главными редакторами Дмитрий Махонин заявлял, что обеспокоен ситуацией в вузе. Настолько, что даже встречался с главой минобрнауки Валерием Фальковым и главой минэка РФ, бывшим выпускником вуза Максимом Решетниковым. Считается, что Германов является креатурой Решетникова. С начала года Германов обновил команду проректоров, провел массовые сокращения, вызвал возмущение планами по закрытию Ботанического сада и т. д. В наблюдательный совет выходит статусные выпускники вуза. Среди них — председатель совета директоров «Метафракса», депутат заксобрания Армен Гарслян, гендиректор «Уралкалия» Виталий Лаук, гендиректор ПННПК Алексей Андреев, руководитель теруправления Росимущества Елена Миронова, а также экс-депутат ЗС, декан экономического факультета Татьяна Миролюбова и ряд других сотрудников вуза.