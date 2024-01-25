Двое раздетых мужчин сбежали из секты в Свердловской области

Мужчины стучались в дома, но им никто не открывал (архивное фото)
Под Екатеринбургом в селе Мезенском на улице заметили двоих раздетых и босых мужчин. По словам очевидицы, они сбежали из секты.
«Они прибежали со стороны Баженовского моста, стучали в двери домов, просили о помощи. Единственной женщине, которая открыла им, они сказали, что сбежали из какой-то секты и попросили вызвать такси», — передает ЕАН слова жителя Мезенского. Она добавила, что мужчины уехали в Каменск-Уральский.
Сначала женщина подумала, что мужчины — те, кого ищет полиция в соседнем поселке Белоярском. Силовики пытаются найти причастных к изнасилованию девушки.
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