25 января 2024

Двое раздетых мужчин сбежали из секты в Свердловской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчины стучались в дома, но им никто не открывал (архивное фото) Фото:

Под Екатеринбургом в селе Мезенском на улице заметили двоих раздетых и босых мужчин. По словам очевидицы, они сбежали из секты.

«Они прибежали со стороны Баженовского моста, стучали в двери домов, просили о помощи. Единственной женщине, которая открыла им, они сказали, что сбежали из какой-то секты и попросили вызвать такси», — передает ЕАН слова жителя Мезенского. Она добавила, что мужчины уехали в Каменск-Уральский.

Сначала женщина подумала, что мужчины — те, кого ищет полиция в соседнем поселке Белоярском. Силовики пытаются найти причастных к изнасилованию девушки.

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Под Екатеринбургом в селе Мезенском на улице заметили двоих раздетых и босых мужчин. По словам очевидицы, они сбежали из секты. «Они прибежали со стороны Баженовского моста, стучали в двери домов, просили о помощи. Единственной женщине, которая открыла им, они сказали, что сбежали из какой-то секты и попросили вызвать такси», — передает ЕАН слова жителя Мезенского. Она добавила, что мужчины уехали в Каменск-Уральский. Сначала женщина подумала, что мужчины — те, кого ищет полиция в соседнем поселке Белоярском. Силовики пытаются найти причастных к изнасилованию девушки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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