Происшествия Двое раздетых мужчин сбежали из секты в Свердловской области 26 января 2024 в 15:05 Размер текста - 17 + Мужчины стучались в дома, но им никто не открывал (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Под Екатеринбургом в селе Мезенском на улице заметили двоих раздетых и босых мужчин. По словам очевидицы, они сбежали из секты. «Они прибежали со стороны Баженовского моста, стучали в двери домов, просили о помощи. Единственной женщине, которая открыла им, они сказали, что сбежали из какой-то секты и попросили вызвать такси», — передает ЕАН слова жителя Мезенского. Она добавила, что мужчины уехали в Каменск-Уральский. Сначала женщина подумала, что мужчины — те, кого ищет полиция в соседнем поселке Белоярском. Силовики пытаются найти причастных к изнасилованию девушки. Под Екатеринбургом в селе Мезенском на улице заметили двоих раздетых и босых мужчин. По словам очевидицы, они сбежали из секты. «Они прибежали со стороны Баженовского моста, стучали в двери домов, просили о помощи. Единственной женщине, которая открыла им, они сказали, что сбежали из какой-то секты и попросили вызвать такси», — передает ЕАН слова жителя Мезенского. Она добавила, что мужчины уехали в Каменск-Уральский. Сначала женщина подумала, что мужчины — те, кого ищет полиция в соседнем поселке Белоярском. Силовики пытаются найти причастных к изнасилованию девушки. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям