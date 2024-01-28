Вместо башенных в Антарктиде применили гусеничные и автокраны Фото: Игорь Пантин © URA.RU

Открытый президентом РФ Владимиром Путиным зимовочный комплекс станции «Восток» в Антарктиде построена с помощью кранов из Челябинска. Как сообщили в пресс-службе регионального минпрома, использовалась техника, произведенная на механическом заводе.

«Президенты России Владимир Путин и Беларуси Александр Лукашенко в режиме видеоконференции приняли накануне участие в церемонии ввода в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции „Восток“ в Антарктиде. В работе были задействованы краны производства Челябинского механического завода», — рассказали в минпроме.

На расположенной возле южного полюса Земли станции работали пять единиц челябинской техники. В октябре 2021 года на объект отправили три гусеничных крана. Два из них, ДЭК-802, имеют грузоподъемность 80 тонн и один, ДЭК-361, — 36 тонн. Еще два автомобильных крана КС-65717 обладают грузоподъемностью 50 тонн. Оборудование адаптировано для работы при сверхнизких температурах. Краны они использовали на строительстве обновленной станции «Восток» и на побережье в районе станции «Прогресс».

Построенный с применением челябинской техники зимовочный комплекс представляет собой модульную конструкцию из пяти блоков площадью более трех тысяч кв метров. Он рассчитан на комфортное размещение до 15 человек в зимовочный период и до 35 человек в сезонный. Оборудование нового комплекса произведено в России.

Станция открыта в 1957 году. В настоящий момент все помещения находятся под толстым слоем снега. Поэтому строительство нового комплекса стало значимым событием для ученых-полярников.