Кто разбился в аварии с юными хоккеистами под Новоуральском

В ДТП с юными хоккеистами под Новоуральском разбился риелтор

29 января 2024 в 13:31 Размер текста - 17 +

На месте происшествия до сих пор работают силовики Фото: В.Н. Горелых новость из сюжета В Свердловской области автобус с детьми слетел с трассы В аварии под Верх-Нейвинском (Свердловская область) кроме тренера-хоккеиста разбилась еще трое взрослых пассажиров из легкового автомобиля, среди них — риелтор, ехавший на сделку. Об этом URA.RU рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Ваперий Горелых. «Погибшими оказались мужчина 1993 года рождения, управлявший иномаркой, а также два его пассажира: мужчина 1971 года рождения и женщина 1980 года рождения. Водитель и мужчина проживали в Новоуральске, а женщина- жительница Екатеринбурга, риэлтор. „Ситроен“ двигался в столицу Среднего Урала, для оформления сделки с недвижимостью», — рассказал Горелых. Как сообщалось ранее, четвертая жертва смертельного ДТП — тренер детской команды Виталий Плешков. В данный момент, по словам Горелых, устанавливается количество пострадавших в аварии. Среди них, по сообщению минздрава, есть подростки. Все юные хоккеисты 2008 года рождения. Автобус вез команду юных хоккеистов с соревнований из Челябинска в Новоуральск. На трассе под Верх-Нейвинском у автобуса лопнуло колесо, он столкнулся с легковым автомобилем и вылетел в кювет. Все трое в машине погибли на месте, а по пути в больницу в карете скорой помощи скончался 67-летний тренер Виталий Плешков. Еще одного взрослого и двух подростков госпитализировали с травмами. Подробнее о трагедии — в отдельном сюжете URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В аварии под Верх-Нейвинском (Свердловская область) кроме тренера-хоккеиста разбилась еще трое взрослых пассажиров из легкового автомобиля, среди них — риелтор, ехавший на сделку. Об этом URA.RU рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Ваперий Горелых. «Погибшими оказались мужчина 1993 года рождения, управлявший иномаркой, а также два его пассажира: мужчина 1971 года рождения и женщина 1980 года рождения. Водитель и мужчина проживали в Новоуральске, а женщина- жительница Екатеринбурга, риэлтор. „Ситроен“ двигался в столицу Среднего Урала, для оформления сделки с недвижимостью», — рассказал Горелых. Как сообщалось ранее, четвертая жертва смертельного ДТП — тренер детской команды Виталий Плешков. В данный момент, по словам Горелых, устанавливается количество пострадавших в аварии. Среди них, по сообщению минздрава, есть подростки. Все юные хоккеисты 2008 года рождения. Автобус вез команду юных хоккеистов с соревнований из Челябинска в Новоуральск. На трассе под Верх-Нейвинском у автобуса лопнуло колесо, он столкнулся с легковым автомобилем и вылетел в кювет. Все трое в машине погибли на месте, а по пути в больницу в карете скорой помощи скончался 67-летний тренер Виталий Плешков. Еще одного взрослого и двух подростков госпитализировали с травмами. Подробнее о трагедии — в отдельном сюжете URA.RU.