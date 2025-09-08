«Урал» сыграл вничью с «Нефтехимиком» в Первой лиге

Футбольный клуб «Урал» из Екатеринбурга завершил домашний матч девятого тура Первой лиги против нижнекамского «Нефтехимика» вничью. Встреча, которая состоялась 8 сентября на стадионе в Екатеринбурге, завершилась со счетом 1:1.
«Сегодня ничья в матче „Урал“ — „Нефтехимик“. Спасибо за поддержку», — говорится в публикации в telegram-канале ФК «Урал».
Несмотря на потерю очков, «Урал» сохранил лидерство в турнирной таблице Первой лиги. По итогам девяти туров клуб набрал 20 очков и продолжает уверенно занимать первое место. «Нефтехимик», у которого на счету 8 очков и серия из пяти матчей без побед, располагается на 14-й строчке.
