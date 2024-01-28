28 января 2024
27 января 2024

В ХМАО приезжает психолог, который ударил женщину сумкой на семинаре

Психолог Сатья Дас, который ударил женщину сумкой на семинаре, приедет в Сургут
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Судебное заседание. Курган, чиновница, женские руки, женская сумка
Психолог Сатья Дас, который ударил женщину сумкой, проведет в Сургуте лекции Фото:

Скандальный психолог Сатья Дас, который ударил женщину сумкой по голове во время семинара в Великом Новгороде, проведет в Сургуте лекции. Он обещает помочь женщинам и мужчинам практическими советами в разных сферах жизни. Информация об этом размещена на сайте психолога.

«На семинарах обсуждается все: интим, личность, дети, деньги, работа, отношения, брак, развод, взаимоотношения свекровей-невесток и тещ с зятьями. Есть возможность узнать ответы на вопросы: чего хочет женщина, есть ли интим через 10 лет совместной жизни и почему мужчина никак не делает предложение», — говорится на сайте.

Сатья Дас обрушил на себя шквал критики, когда не смог выдержать поведения одной из слушательниц, которая пришла к нему на семинар в Великом Новгороде. Тогда он схватил у женщины сумку и ударил ее по голове. Психолог утверждал, что она якобы вела себя неадекватно и всем мешала. Однако Сатье все же пришлось извиниться перед публикой за этот инцидент.

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Скандальный психолог Сатья Дас, который ударил женщину сумкой по голове во время семинара в Великом Новгороде, проведет в Сургуте лекции. Он обещает помочь женщинам и мужчинам практическими советами в разных сферах жизни. Информация об этом размещена на сайте психолога. «На семинарах обсуждается все: интим, личность, дети, деньги, работа, отношения, брак, развод, взаимоотношения свекровей-невесток и тещ с зятьями. Есть возможность узнать ответы на вопросы: чего хочет женщина, есть ли интим через 10 лет совместной жизни и почему мужчина никак не делает предложение», — говорится на сайте. Сатья Дас обрушил на себя шквал критики, когда не смог выдержать поведения одной из слушательниц, которая пришла к нему на семинар в Великом Новгороде. Тогда он схватил у женщины сумку и ударил ее по голове. Психолог утверждал, что она якобы вела себя неадекватно и всем мешала. Однако Сатье все же пришлось извиниться перед публикой за этот инцидент.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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