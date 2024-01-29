Получены предварительные данные расшифровки со сбитого Ил-76

Сведениям из «черного ящика» будет дано осмысление
Специалисты получили предварительные данные расшифровки со сбитого Украиной самолета Ил-76 в Белгородской области. Об этом рассказал представитель экстренных служб.
«Получены предварительные данные», — рассказал представитель в беседе с РИА Новости. По его словам, данным с «черного ящика» будет дано осмысление.
Ил-76 с украинскими пленными был сбит в Белгородской области в конце января. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что за ударом стоит Украина. Следком уже установил точку запуска ракеты. Ей оказалась Харьковская область.
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