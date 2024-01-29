Получены предварительные данные расшифровки со сбитого Ил-76

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Авиатренажер ТУ-154. Челябинска, черный ящик
Сведениям из «черного ящика» будет дано осмысление Фото:

Специалисты получили предварительные данные расшифровки со сбитого Украиной самолета Ил-76 в Белгородской области. Об этом рассказал представитель экстренных служб.

«Получены предварительные данные», — рассказал представитель в беседе с РИА Новости. По его словам, данным с «черного ящика» будет дано осмысление.

Ил-76 с украинскими пленными был сбит в Белгородской области в конце января. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что за ударом стоит Украина. Следком уже установил точку запуска ракеты. Ей оказалась Харьковская область.

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Специалисты получили предварительные данные расшифровки со сбитого Украиной самолета Ил-76 в Белгородской области. Об этом рассказал представитель экстренных служб. «Получены предварительные данные», — рассказал представитель в беседе с РИА Новости. По его словам, данным с «черного ящика» будет дано осмысление. Ил-76 с украинскими пленными был сбит в Белгородской области в конце января. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что за ударом стоит Украина. Следком уже установил точку запуска ракеты. Ей оказалась Харьковская область.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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