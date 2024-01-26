Путин впервые прокомментировал удар по Ил-76

Путин уверен, что Ил-76 в Белгородской области сбили ВСУ
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Народные гуляния День Победы. Пермь, ввс россии, самолет в небе, ил 76 мд, RF76612
Ил-76, очевидно, сбили ВСУ, заявил Владимир Путин Фото:

Президент России Владимир Путин заявил, что не знает нарочно ли ВСУ сбили самолет Ил-76 со своими пленными над Белгородской областью. Однако глава государства уверен, что это сделали именно они. Об этом российский лидер сказал во время встречи со студентами-участниками СВО.

«Я не знаю, специально ли ВСУ нанесли удар по Ил-76, но очевидно, что сделали это они, то, что произошло — преступление, по неосторожности, или специальное, но это преступление», — сказал Путин. Трансляция мероприятия проходит на телеканале «Россия-24».

Самолет Ил-76 был сбит 24 января. Все, кто находился на борту — погибли. Также сообщалось, что судно перевозило украинских пленных для обмена с РФ.

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Президент России Владимир Путин заявил, что не знает нарочно ли ВСУ сбили самолет Ил-76 со своими пленными над Белгородской областью. Однако глава государства уверен, что это сделали именно они. Об этом российский лидер сказал во время встречи со студентами-участниками СВО. «Я не знаю, специально ли ВСУ нанесли удар по Ил-76, но очевидно, что сделали это они, то, что произошло — преступление, по неосторожности, или специальное, но это преступление», — сказал Путин. Трансляция мероприятия проходит на телеканале «Россия-24». Самолет Ил-76 был сбит 24 января. Все, кто находился на борту — погибли. Также сообщалось, что судно перевозило украинских пленных для обмена с РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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