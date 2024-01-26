Происшествия Путин впервые прокомментировал удар по Ил-76 Путин уверен, что Ил-76 в Белгородской области сбили ВСУ 26 января 2024 в 21:00 Размер текста - 17 + Ил-76, очевидно, сбили ВСУ, заявил Владимир Путин Фото: Сергей Русанов © URA.RU Президент России Владимир Путин заявил, что не знает нарочно ли ВСУ сбили самолет Ил-76 со своими пленными над Белгородской областью. Однако глава государства уверен, что это сделали именно они. Об этом российский лидер сказал во время встречи со студентами-участниками СВО. «Я не знаю, специально ли ВСУ нанесли удар по Ил-76, но очевидно, что сделали это они, то, что произошло — преступление, по неосторожности, или специальное, но это преступление», — сказал Путин. Трансляция мероприятия проходит на телеканале «Россия-24». Самолет Ил-76 был сбит 24 января. Все, кто находился на борту — погибли. Также сообщалось, что судно перевозило украинских пленных для обмена с РФ. Президент России Владимир Путин заявил, что не знает нарочно ли ВСУ сбили самолет Ил-76 со своими пленными над Белгородской областью. Однако глава государства уверен, что это сделали именно они. Об этом российский лидер сказал во время встречи со студентами-участниками СВО. «Я не знаю, специально ли ВСУ нанесли удар по Ил-76, но очевидно, что сделали это они, то, что произошло — преступление, по неосторожности, или специальное, но это преступление», — сказал Путин. Трансляция мероприятия проходит на телеканале «Россия-24». Самолет Ил-76 был сбит 24 января. Все, кто находился на борту — погибли. Также сообщалось, что судно перевозило украинских пленных для обмена с РФ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям