Путин впервые прокомментировал удар по Ил-76

Президент России Владимир Путин заявил, что не знает нарочно ли ВСУ сбили самолет Ил-76 со своими пленными над Белгородской областью. Однако глава государства уверен, что это сделали именно они. Об этом российский лидер сказал во время встречи со студентами-участниками СВО.
«Я не знаю, специально ли ВСУ нанесли удар по Ил-76, но очевидно, что сделали это они, то, что произошло — преступление, по неосторожности, или специальное, но это преступление», — сказал Путин. Трансляция мероприятия проходит на телеканале «Россия-24».
Самолет Ил-76 был сбит 24 января. Все, кто находился на борту — погибли. Также сообщалось, что судно перевозило украинских пленных для обмена с РФ.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.