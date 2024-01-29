Челябинка пожаловалась на учительницу, поставившую третьеклассника на колени

Родители школьника обвинили учительницу физкультуры в оскорблении ребенка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мать девятилетнего мальчика обвинила в издевательствах учительницу физкультуры в школе №58 Челябинска. Она пожаловалась, что педагог поставила школьника на колени при одноклассниках и заставила извиняться.

«На уроке физкультуры педагог разобралась в конфликте между моим сыном и одноклассницей так: поставила при всем классе на колени и заставила просить прощения за то, что он постоял за себя перед девочкой. Учитель грубо унизила ребенка», — цитирует издание «74.ру» обращение родительницы, которую она направила в управление образования по Советскому району.

Как женщина отметила в жалобе, у детей нет гендерной характеристики, поэтому, даже будучи мальчиком, ее сын не должен был терпеть издевательства. Она также пояснила, что на этого учителя другие родители уже жаловались, но директор учреждения никаких мер не предприняла.

В администрации города «74.ру» сообщили, что в школе прошла служебная проверка. Власти данный инцидент отрицают.

«Факты оскорбления и унижения не подтвердились. В ходе работы с конфликтной ситуацией была проведена работа опытных психологов совместно с социальным педагогом и классным руководителем. На основе этой работы будут предоставлены рекомендации как законным представителям ребенка, так и педагогическому коллективу», — сообщили изданию.

На данный момент челябинка забрала ребенка из школы. Директор предложила перевод в другой класс, но семья отказалась. Родители намерены обращаться в прокуратуру.

URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Челябинска. На момент публикации ответа не последовало.