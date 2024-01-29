Аварию с участием хоккейной команды под Новоуральском взяли на контроль в СКР

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела по факту ДТП с участием детской хоккейной командой. Об этом сообщает федеральное ведомство.
«Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя регионального СУ СК России Анатолию Надбитову представить доклад о расследовании уголовного дела. Ход следствия поставлен на контроль в центральном аппарате СК России», — говорится в сообщении.
Смертельная авария произошла утром 29 января недалеко от поселка Верх-Нейвинского. На трассе столкнулись машина и автобус. В результате ДТП погибли трое взрослых, находившихся в легковом автомобиле, а также тренер детской хоккейной команды «Кедр» Виталий Плешков. Кроме того, травмы получили несколько детей. Следователи возбудили уголовное дело. Подробнее об аварии — в сюжете URA.RU.
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