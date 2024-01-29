Аварию с участием хоккейной команды под Новоуральском взяли на контроль в СКР

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Совет безопасности. Челябинск., бастрыкин александр
Бастрыкин запросил доклад о расследовании уголовного дела Фото:
новость из сюжета
В Свердловской области автобус с юными хоккеистами слетел с трассы, погибли четверо

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела по факту ДТП с участием детской хоккейной командой. Об этом сообщает федеральное ведомство.

«Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя регионального СУ СК России Анатолию Надбитову представить доклад о расследовании уголовного дела. Ход следствия поставлен на контроль в центральном аппарате СК России», — говорится в сообщении.

Смертельная авария произошла утром 29 января недалеко от поселка Верх-Нейвинского. На трассе столкнулись машина и автобус. В результате ДТП погибли трое взрослых, находившихся в легковом автомобиле, а также тренер детской хоккейной команды «Кедр» Виталий Плешков. Кроме того, травмы получили несколько детей. Следователи возбудили уголовное дело. Подробнее об аварии — в сюжете URA.RU.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела по факту ДТП с участием детской хоккейной командой. Об этом сообщает федеральное ведомство. «Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя регионального СУ СК России Анатолию Надбитову представить доклад о расследовании уголовного дела. Ход следствия поставлен на контроль в центральном аппарате СК России», — говорится в сообщении. Смертельная авария произошла утром 29 января недалеко от поселка Верх-Нейвинского. На трассе столкнулись машина и автобус. В результате ДТП погибли трое взрослых, находившихся в легковом автомобиле, а также тренер детской хоккейной команды «Кедр» Виталий Плешков. Кроме того, травмы получили несколько детей. Следователи возбудили уголовное дело. Подробнее об аварии — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...