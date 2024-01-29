Политика Сенатор Шептий вручил Благодарность СФ начальнику Екатеринбургского суворовского училища. Фото Начальник Екатеринбургского суворовского училища получил Благодарность СФ 29 января 2024 в 22:34 Размер текста - 17 + Виктор Шептий вручил благодарность за большой вклад в воспитание и подготовку военных кадров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Начальник Екатеринбургского суворовского училища Юрий Затонацкий получил Благодарность комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. Об этом в соцсетях сообщил сенатор в Совете Федерации от Свердловской области Виктор Шептий. «Вручил Благодарность комитета Совета Федерации по обороне и безопасности начальнику Екатеринбургского Суворовского военного училища Юрию Затонацкому», — пишет Шептий на своей странице «ВКонтакте». Он отмечает, что из этого училища выпустилось более 16 тысяч суворовцев, 13-ти из которых присвоено звание Героя Советского Союза и Российской Федерации. По его словам, благодарность дана за заслуги в осуществлении высококвалифицированной педагогической деятельности. А также, отмечает сенатор, за большой вклад в воспитание и подготовку военных кадров в духе патриотического служения Отечеству. Фото: личная страница Виктора Шептия «ВКонтакте», https://vk.com/victor_sheptiy?w=wall344698736_1166&ysclid=lryzw0tb4792233394 Начальник Екатеринбургского суворовского училища Юрий Затонацкий получил Благодарность комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. Об этом в соцсетях сообщил сенатор в Совете Федерации от Свердловской области Виктор Шептий. «Вручил Благодарность комитета Совета Федерации по обороне и безопасности начальнику Екатеринбургского Суворовского военного училища Юрию Затонацкому», — пишет Шептий на своей странице «ВКонтакте». Он отмечает, что из этого училища выпустилось более 16 тысяч суворовцев, 13-ти из которых присвоено звание Героя Советского Союза и Российской Федерации. По его словам, благодарность дана за заслуги в осуществлении высококвалифицированной педагогической деятельности. А также, отмечает сенатор, за большой вклад в воспитание и подготовку военных кадров в духе патриотического служения Отечеству. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям