Сенатор Шептий вручил Благодарность СФ начальнику Екатеринбургского суворовского училища. Фото

Начальник Екатеринбургского суворовского училища получил Благодарность СФ
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Двенадцатое заседание законодательного собрания СО. Екатеринбург, шептий виктор
Виктор Шептий вручил благодарность за большой вклад в воспитание и подготовку военных кадров Фото:

Начальник Екатеринбургского суворовского училища Юрий Затонацкий получил Благодарность комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. Об этом в соцсетях сообщил сенатор в Совете Федерации от Свердловской области Виктор Шептий.

«Вручил Благодарность комитета Совета Федерации по обороне и безопасности начальнику Екатеринбургского Суворовского военного училища Юрию Затонацкому», — пишет Шептий на своей странице «ВКонтакте». Он отмечает, что из этого училища выпустилось более 16 тысяч суворовцев, 13-ти из которых присвоено звание Героя Советского Союза и Российской Федерации.

По его словам, благодарность дана за заслуги в осуществлении высококвалифицированной педагогической деятельности. А также, отмечает сенатор, за большой вклад в воспитание и подготовку военных кадров в духе патриотического служения Отечеству.

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Начальник Екатеринбургского суворовского училища Юрий Затонацкий получил Благодарность комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. Об этом в соцсетях сообщил сенатор в Совете Федерации от Свердловской области Виктор Шептий. «Вручил Благодарность комитета Совета Федерации по обороне и безопасности начальнику Екатеринбургского Суворовского военного училища Юрию Затонацкому», — пишет Шептий на своей странице «ВКонтакте». Он отмечает, что из этого училища выпустилось более 16 тысяч суворовцев, 13-ти из которых присвоено звание Героя Советского Союза и Российской Федерации. По его словам, благодарность дана за заслуги в осуществлении высококвалифицированной педагогической деятельности. А также, отмечает сенатор, за большой вклад в воспитание и подготовку военных кадров в духе патриотического служения Отечеству.
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© Служба новостей «URA.RU»
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