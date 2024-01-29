Начальник Екатеринбургского суворовского училища Юрий Затонацкий получил Благодарность комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. Об этом в соцсетях сообщил сенатор в Совете Федерации от Свердловской области Виктор Шептий.
«Вручил Благодарность комитета Совета Федерации по обороне и безопасности начальнику Екатеринбургского Суворовского военного училища Юрию Затонацкому», — пишет Шептий на своей странице «ВКонтакте». Он отмечает, что из этого училища выпустилось более 16 тысяч суворовцев, 13-ти из которых присвоено звание Героя Советского Союза и Российской Федерации.
По его словам, благодарность дана за заслуги в осуществлении высококвалифицированной педагогической деятельности. А также, отмечает сенатор, за большой вклад в воспитание и подготовку военных кадров в духе патриотического служения Отечеству.
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