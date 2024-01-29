Водитель автобуса, где были хоккеисты, дал первые показания о смертельном ДТП

30 января 2024 в 00:02 Размер текста - 17 +

Водитель автобуса задержан на 48 часов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Свердловской области автобус с юными хоккеистами слетел с трассы, погибли четверо Водитель автобуса, перевозившего детскую хоккейную команду, дал первые показания после смертельного ДТП. По его словам, аварии можно было избежать. Мужчина задержан на 48 часов. Об этом сообщила его дочь Анастасия. «Он сказал, что услышал громкий хлопок — это лопнуло колесо, — цитирует девушку Е1.ru. — Он сразу все понял, но его повело, он вылетел на встречку, и въехал в Citroen». «У второго водителя было время вывернуть вправо, уйти, тогда все отделались бы минимальными травмами. Но он, как говорит папа, „как в ступоре летел на меня — я ему машу, что вправо уходи, вправо, а он как будто руль отпустил“. Все было быстро, секунда», — добавила Анастасия со ссылкой на отца. Это якобы была первая авария за 44 года, что мужчина ездит за рулем. Он регулярно проходил медкомиссии и никогда не пил. Дочери он рассказал, что в момент ДТП думал в первую очередь о детях, сидящих в автобусе, а не о себе. «За мной еще 20 человек, детей, я в первую очередь об этом думал. На себя мне пофиг, я жизнь уже прожил. Я детей спасал», — передала Анастасия. Смертельное ДТП с участием пассажирского автобуса с детской хоккейной командой и легковым автомобилем Citroеn на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов произошло 29 января. По предварительным данным, у автобуса лопнуло колесо и он врезался в машину. Погибли трое взрослых, находившихся в легковом автомобиле. Также по дороге в больницу умер тренер детской хоккейной команды «Кедр» Виталий Плешков. Ему было 67 лет. Подробнее об аварии — в сюжете URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Водитель автобуса, перевозившего детскую хоккейную команду, дал первые показания после смертельного ДТП. По его словам, аварии можно было избежать. Мужчина задержан на 48 часов. Об этом сообщила его дочь Анастасия. «Он сказал, что услышал громкий хлопок — это лопнуло колесо, — цитирует девушку Е1.ru. — Он сразу все понял, но его повело, он вылетел на встречку, и въехал в Citroen». «У второго водителя было время вывернуть вправо, уйти, тогда все отделались бы минимальными травмами. Но он, как говорит папа, „как в ступоре летел на меня — я ему машу, что вправо уходи, вправо, а он как будто руль отпустил“. Все было быстро, секунда», — добавила Анастасия со ссылкой на отца. Это якобы была первая авария за 44 года, что мужчина ездит за рулем. Он регулярно проходил медкомиссии и никогда не пил. Дочери он рассказал, что в момент ДТП думал в первую очередь о детях, сидящих в автобусе, а не о себе. «За мной еще 20 человек, детей, я в первую очередь об этом думал. На себя мне пофиг, я жизнь уже прожил. Я детей спасал», — передала Анастасия. Смертельное ДТП с участием пассажирского автобуса с детской хоккейной командой и легковым автомобилем Citroеn на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов произошло 29 января. По предварительным данным, у автобуса лопнуло колесо и он врезался в машину. Погибли трое взрослых, находившихся в легковом автомобиле. Также по дороге в больницу умер тренер детской хоккейной команды «Кедр» Виталий Плешков. Ему было 67 лет. Подробнее об аварии — в сюжете URA.RU.