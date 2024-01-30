Водители отказались работать на автобусах Копейска

© Служба новостей «URA.RU»
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Много снега. Тюмень, снег, зима, автобус
Бывшие водители массово ушли работать на заводы Фото:

Водители в Копейске, городе-спутнике Челябинска, отказываются работать на автобусах муниципального автопарка. Об этом сообщили URA.RU сразу несколько человек.

«Жуткие переработки, огромный автобус, большая ответственность и маленькая зарплата. Еще и дороги чистят не везде. С 1 января устроился на завод и снова за баранку садиться не собираюсь», — сообщил URA.RU один из водителей, который ранее работал на местных маршрутах.

Его слова подтвердили несколько других мужчин, которые также не хотят возвращаться работать водителями, несмотря на обилие вакансий в местном МУП «Копейское пассажирское автопредприятие» (МУП «КПА»). URA.RU направил запрос в пресс-службу мэрии Копейска, к моменту подготовки новости ответ на него не поступал.

Ранее жители Копейска пожаловались на транспортный коллапс после резкой отмены маршруток с 1 января. Многим пришлось ожидать транспорт на 27-градусном морозе более часа, опоздав к месту работы и учебы. Один из школьников получил обморожение носа после 45 минут ожидания маршрутки на остановке возле школы №9, по данному факту проводится проверка регинального СКР. В областном миндоре объявили о поставках 50 новых автобусов, которые соединят Челябинск и Копейск. В мэрии Копейска объявили о дополнительном наборе водителей автобусов.

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Водители в Копейске, городе-спутнике Челябинска, отказываются работать на автобусах муниципального автопарка. Об этом сообщили URA.RU сразу несколько человек. «Жуткие переработки, огромный автобус, большая ответственность и маленькая зарплата. Еще и дороги чистят не везде. С 1 января устроился на завод и снова за баранку садиться не собираюсь», — сообщил URA.RU один из водителей, который ранее работал на местных маршрутах. Его слова подтвердили несколько других мужчин, которые также не хотят возвращаться работать водителями, несмотря на обилие вакансий в местном МУП «Копейское пассажирское автопредприятие» (МУП «КПА»). URA.RU направил запрос в пресс-службу мэрии Копейска, к моменту подготовки новости ответ на него не поступал. Ранее жители Копейска пожаловались на транспортный коллапс после резкой отмены маршруток с 1 января. Многим пришлось ожидать транспорт на 27-градусном морозе более часа, опоздав к месту работы и учебы. Один из школьников получил обморожение носа после 45 минут ожидания маршрутки на остановке возле школы №9, по данному факту проводится проверка регинального СКР. В областном миндоре объявили о поставках 50 новых автобусов, которые соединят Челябинск и Копейск. В мэрии Копейска объявили о дополнительном наборе водителей автобусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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