Водители отказались работать на автобусах Копейска

Бывшие водители массово ушли работать на заводы Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Водители в Копейске, городе-спутнике Челябинска, отказываются работать на автобусах муниципального автопарка. Об этом сообщили URA.RU сразу несколько человек.

«Жуткие переработки, огромный автобус, большая ответственность и маленькая зарплата. Еще и дороги чистят не везде. С 1 января устроился на завод и снова за баранку садиться не собираюсь», — сообщил URA.RU один из водителей, который ранее работал на местных маршрутах.

Его слова подтвердили несколько других мужчин, которые также не хотят возвращаться работать водителями, несмотря на обилие вакансий в местном МУП «Копейское пассажирское автопредприятие» (МУП «КПА»). URA.RU направил запрос в пресс-службу мэрии Копейска, к моменту подготовки новости ответ на него не поступал.

Ранее жители Копейска пожаловались на транспортный коллапс после резкой отмены маршруток с 1 января. Многим пришлось ожидать транспорт на 27-градусном морозе более часа, опоздав к месту работы и учебы. Один из школьников получил обморожение носа после 45 минут ожидания маршрутки на остановке возле школы №9, по данному факту проводится проверка регинального СКР. В областном миндоре объявили о поставках 50 новых автобусов, которые соединят Челябинск и Копейск. В мэрии Копейска объявили о дополнительном наборе водителей автобусов.