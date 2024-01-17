Следователи проверят, при каких обстоятельствах копейский школьник обморозил нос

Копейский школьник обморозил нос на остановке Фото: Илья Московец © URA.RU

В следственном управлении по Челябинской области 17 января организована процессуальная проверка по факту обморожения несовершеннолетнего. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

«В следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится процессуальная проверка по информации из соцмедиа об обморожении несовершеннолетнего в результате долгого ожидания рейсового автобуса на остановке общественного транспорта города Копейска. Проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время следователем СК России проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств случившегося. По результатам будет дана правовая оценка действиям либо бездействию перевозчиков и лиц, ответственных за организацию работы городского пассажирского транспорта.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Копейске, городе-спутнике Челябинска, школьник получил обморожение носа первой степени после 45 минут ожидания маршрутки на остановке возле школы №9. Об этом сообщила мама ребенка в соцсетях. Мама ребенка отметила, что эту информацию зафиксировали в травматологическом отделении.

Женщина написала обращение в приемную главы СКР Александра Бастрыкина. Она сообщила URA.RU, что нужно принимать меры и не допускать транспортный коллапс, который приводит к болезням и травмам детей.

В результате транспортной реформы в Копейске с 1 января 2024 года начался транспортный коллапс, о котором предупреждали еще осенью 2023 года. Автобусы были переведены на регулируемый тариф, маршрутки отменили, а транспорт начал ходить намного реже. Жители Копейска потребовали в региональном миндоре пересмотреть графики и маршруты движения. После инспекционной проверки миндор пообещал усилить работу маршрутов общественного транспорта и нанять больше водителей.