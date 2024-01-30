В Челябинске вынесли приговор водителю, в ДТП с которым погибли мать с сыном

31 января 2024 в 11:29 Размер текста - 17 +

Суд приговорил водителя к четырем годам колонии-поселения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Советский райсуд Челябинска 31 января вынес приговор водителю грузовика, который летом 2023 года устроил ДТП в центре города, в котором погибли женщина с сыном. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, его признали виновным и отправили в колонию на срок в три года. «Суд приговорил виновного к наказанию в виде трехлет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии — поселении. С лишением права управления транспортными средствами на два года и 11 месяцев.», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Там отметили, что помимо основного наказания водитель будет должен выплатить мужу и отцу погибших около 5 млн рублей в качестве моральной компенсации. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован. Инцидент произошел в середине июля прошлого года. Водитель грузовика отвлекся от управления и врезался в легковушку Lifan, в которой ехала семья: муж, жена и двое детей. В результате столкновения женщина с сыном погибла. Муж и второй ребенок получили травмы.

Советский райсуд Челябинска 31 января вынес приговор водителю грузовика, который летом 2023 года устроил ДТП в центре города, в котором погибли женщина с сыном. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, его признали виновным и отправили в колонию на срок в три года. «Суд приговорил виновного к наказанию в виде трехлет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии — поселении. С лишением права управления транспортными средствами на два года и 11 месяцев.», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Там отметили, что помимо основного наказания водитель будет должен выплатить мужу и отцу погибших около 5 млн рублей в качестве моральной компенсации. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован. Инцидент произошел в середине июля прошлого года. Водитель грузовика отвлекся от управления и врезался в легковушку Lifan, в которой ехала семья: муж, жена и двое детей. В результате столкновения женщина с сыном погибла. Муж и второй ребенок получили травмы.