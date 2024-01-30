В Челябинске вынесли приговор водителю, в ДТП с которым погибли мать с сыном

Советский райсуд Челябинска 31 января вынес приговор водителю грузовика, который летом 2023 года устроил ДТП в центре города, в котором погибли женщина с сыном. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, его признали виновным и отправили в колонию на срок в три года.
«Суд приговорил виновного к наказанию в виде трехлет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии — поселении. С лишением права управления транспортными средствами на два года и 11 месяцев.», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
Там отметили, что помимо основного наказания водитель будет должен выплатить мужу и отцу погибших около 5 млн рублей в качестве моральной компенсации. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
Инцидент произошел в середине июля прошлого года. Водитель грузовика отвлекся от управления и врезался в легковушку Lifan, в которой ехала семья: муж, жена и двое детей. В результате столкновения женщина с сыном погибла. Муж и второй ребенок получили травмы.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.