30 января 2024

В челябинском парке на катке будут проходить дискотеки. Афиша

© Служба новостей «URA.RU»
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Новый каток в парке Терешковой. Челябинск, каток, парк терешковой, герб челябинска, заливка льда
Официальное закрытие музыкально-ледового сезона состоится 2 марта Фото:

В Челябинске в парке Гагарина вечеринки на льду будут проходить весь февраль. А 23 и 24 февраля из-за праздничных выходных дискотеки на катке пройдут дважды. 2 марта состоится официальное закрытие сезона, сообщили в пресс-службе мэрии.

«В челябинском в парке Гагарина музыкальные вечера на катке пройдут 2,3,4,9,10,11,16,17,18, 23 и 24 февраля. С 4 марта каток будет работать, ориентируясь на погодные условия», — рассказали в пресс-службе.

Дискотеки на льду в парке Гагарина пройдут как под хиты восьмидесятых-девяностых, так и нулевых. Диджеи будут ставить топовые песни и радовать гостей популярными каверами. 4 февраля будет вечер под музыку из советских кинофильмов. 10 февраля пройдет вечеринка русского рока. Более подробную информацию можно увидеть на афише ниже.

Официальное закрытие музыкально-ледового сезона состоится 2 марта. Закрытие сезона пройдет в формате костюмированной вечеринки на льду.

Дискотеки на льду в парке Гагарина пройдут как под хиты восьмидесятых-девяностых, так и нулевых
Дискотеки на льду в парке Гагарина пройдут как под хиты восьмидесятых-девяностых, так и нулевых

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В Челябинске в парке Гагарина вечеринки на льду будут проходить весь февраль. А 23 и 24 февраля из-за праздничных выходных дискотеки на катке пройдут дважды. 2 марта состоится официальное закрытие сезона, сообщили в пресс-службе мэрии. «В челябинском в парке Гагарина музыкальные вечера на катке пройдут 2,3,4,9,10,11,16,17,18, 23 и 24 февраля. С 4 марта каток будет работать, ориентируясь на погодные условия», — рассказали в пресс-службе. Дискотеки на льду в парке Гагарина пройдут как под хиты восьмидесятых-девяностых, так и нулевых. Диджеи будут ставить топовые песни и радовать гостей популярными каверами. 4 февраля будет вечер под музыку из советских кинофильмов. 10 февраля пройдет вечеринка русского рока. Более подробную информацию можно увидеть на афише ниже. Официальное закрытие музыкально-ледового сезона состоится 2 марта. Закрытие сезона пройдет в формате костюмированной вечеринки на льду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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