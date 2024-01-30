В челябинском парке на катке будут проходить дискотеки. Афиша

31 января 2024 в 12:48 Размер текста - 17 +

Официальное закрытие музыкально-ледового сезона состоится 2 марта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске в парке Гагарина вечеринки на льду будут проходить весь февраль. А 23 и 24 февраля из-за праздничных выходных дискотеки на катке пройдут дважды. 2 марта состоится официальное закрытие сезона, сообщили в пресс-службе мэрии. «В челябинском в парке Гагарина музыкальные вечера на катке пройдут 2,3,4,9,10,11,16,17,18, 23 и 24 февраля. С 4 марта каток будет работать, ориентируясь на погодные условия», — рассказали в пресс-службе. Дискотеки на льду в парке Гагарина пройдут как под хиты восьмидесятых-девяностых, так и нулевых. Диджеи будут ставить топовые песни и радовать гостей популярными каверами. 4 февраля будет вечер под музыку из советских кинофильмов. 10 февраля пройдет вечеринка русского рока. Более подробную информацию можно увидеть на афише ниже. Официальное закрытие музыкально-ледового сезона состоится 2 марта. Закрытие сезона пройдет в формате костюмированной вечеринки на льду. Дискотеки на льду в парке Гагарина пройдут как под хиты восьмидесятых-девяностых, так и нулевых Афиша: пресс-служба мэрии г. Челябинск

В Челябинске в парке Гагарина вечеринки на льду будут проходить весь февраль. А 23 и 24 февраля из-за праздничных выходных дискотеки на катке пройдут дважды. 2 марта состоится официальное закрытие сезона, сообщили в пресс-службе мэрии. «В челябинском в парке Гагарина музыкальные вечера на катке пройдут 2,3,4,9,10,11,16,17,18, 23 и 24 февраля. С 4 марта каток будет работать, ориентируясь на погодные условия», — рассказали в пресс-службе. Дискотеки на льду в парке Гагарина пройдут как под хиты восьмидесятых-девяностых, так и нулевых. Диджеи будут ставить топовые песни и радовать гостей популярными каверами. 4 февраля будет вечер под музыку из советских кинофильмов. 10 февраля пройдет вечеринка русского рока. Более подробную информацию можно увидеть на афише ниже. Официальное закрытие музыкально-ледового сезона состоится 2 марта. Закрытие сезона пройдет в формате костюмированной вечеринки на льду.