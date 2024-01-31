Прокуратура добилась реабилитации для ребенка-инвалида из Магнитогорска

31 января 2024 в 16:14 Размер текста - 17 +

Ребенку проведут реабилитацию уже в феврале Фото: Анна Майорова © URA.RU В Магнитогорске Челябинской области наказали главврача районной больницы за несвоевременное оформление документов для ребенка-инвалида, которые замедлили процедуру получения реабилитации и медсредств. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. «В связи с выявленными нарушениями законодательства о социальной защите инвалидов, ненадлежащем исполнении должностными лицами возложенных на них обязанностей, прокурором Агаповского района в адрес главного врача ГБУЗ „Районная больница села Агаповка“ 19 января внесено представление об устранении нарушений закона. 22 января ребенку оформлена инвалидность и разработана индивидуальная программа реабилитации», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства. Ситуация продолжает находиться под пристальным вниманием прокуратуры. Как рассказала URA.RU мама ребенка, все документы на ребенка-инвалида сейчас оформлены правильно. В феврале малыш направлен на реабилитацию в областную больницу, подана заявка на получения слуховых аппаратов, ортопедической обуви, коляски и других медсредств. Ранее URA.RU сообщало, что из-за неверно оформленных документов по получению инвалидности ребенку отказали в проведении реабилитации и получении медсредств.

В Магнитогорске Челябинской области наказали главврача районной больницы за несвоевременное оформление документов для ребенка-инвалида, которые замедлили процедуру получения реабилитации и медсредств. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. «В связи с выявленными нарушениями законодательства о социальной защите инвалидов, ненадлежащем исполнении должностными лицами возложенных на них обязанностей, прокурором Агаповского района в адрес главного врача ГБУЗ „Районная больница села Агаповка“ 19 января внесено представление об устранении нарушений закона. 22 января ребенку оформлена инвалидность и разработана индивидуальная программа реабилитации», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства. Ситуация продолжает находиться под пристальным вниманием прокуратуры. Как рассказала URA.RU мама ребенка, все документы на ребенка-инвалида сейчас оформлены правильно. В феврале малыш направлен на реабилитацию в областную больницу, подана заявка на получения слуховых аппаратов, ортопедической обуви, коляски и других медсредств. Ранее URA.RU сообщало, что из-за неверно оформленных документов по получению инвалидности ребенку отказали в проведении реабилитации и получении медсредств.