Прокуратура добилась реабилитации для ребенка-инвалида из Магнитогорска

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Нейрохирургическая операция по восстановлению периферических нервов руки в Городской клинической больнице № 40. Екатеринбург, госпиталь, лечение, коридор больницы, здоровье, медицина, обследование, клиника, медицинский работник, больница, коридор госпиталя
Ребенку проведут реабилитацию уже в феврале Фото:

В Магнитогорске Челябинской области наказали главврача районной больницы за несвоевременное оформление документов для ребенка-инвалида, которые замедлили процедуру получения реабилитации и медсредств. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«В связи с выявленными нарушениями законодательства о социальной защите инвалидов, ненадлежащем исполнении должностными лицами возложенных на них обязанностей, прокурором Агаповского района в адрес главного врача ГБУЗ „Районная больница села Агаповка“ 19 января внесено представление об устранении нарушений закона. 22 января ребенку оформлена инвалидность и разработана индивидуальная программа реабилитации», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства. Ситуация продолжает находиться под пристальным вниманием прокуратуры.

Как рассказала URA.RU мама ребенка, все документы на ребенка-инвалида сейчас оформлены правильно. В феврале малыш направлен на реабилитацию в областную больницу, подана заявка на получения слуховых аппаратов, ортопедической обуви, коляски и других медсредств. Ранее URA.RU сообщало, что из-за неверно оформленных документов по получению инвалидности ребенку отказали в проведении реабилитации и получении медсредств.

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В Магнитогорске Челябинской области наказали главврача районной больницы за несвоевременное оформление документов для ребенка-инвалида, которые замедлили процедуру получения реабилитации и медсредств. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. «В связи с выявленными нарушениями законодательства о социальной защите инвалидов, ненадлежащем исполнении должностными лицами возложенных на них обязанностей, прокурором Агаповского района в адрес главного врача ГБУЗ „Районная больница села Агаповка“ 19 января внесено представление об устранении нарушений закона. 22 января ребенку оформлена инвалидность и разработана индивидуальная программа реабилитации», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства. Ситуация продолжает находиться под пристальным вниманием прокуратуры. Как рассказала URA.RU мама ребенка, все документы на ребенка-инвалида сейчас оформлены правильно. В феврале малыш направлен на реабилитацию в областную больницу, подана заявка на получения слуховых аппаратов, ортопедической обуви, коляски и других медсредств. Ранее URA.RU сообщало, что из-за неверно оформленных документов по получению инвалидности ребенку отказали в проведении реабилитации и получении медсредств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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