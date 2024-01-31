В Златоусте протянут мост до ТРК депутата Госдумы Колесникова

31 января 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

Заявку на финансирование стройки моста подадут в рамках инициативного бюджетирования Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Златоусте (Челябинская область) протянут мост через реку Ай до водоема «Тарелка», рядом с которым стоит торгово-развлекательный комплекс депутата Госдумы РФ Олега Колесникова. Как следует из данных единого госреестра заключений, получено положительное заключение госэкспертизы. «Строительство велопешеходного моста в Златоусте, расположенного по улице Олимпийской, между домами № 21 и 15, в сторону водоема „Тарелка“», — отмечено в реестре. Документ получен 30 января. Застройщиком выступит муниципальное бюджетное учреждение «Капитальное строительство». Проект подготовили фирмы «Мадис инжиниринг» и «Проектная компания „Лидергруп“» из Москвы. В пресс-службе мэрии Златоуста URA.RU пояснили, что объект выдвинут жителями в рамках программы инициативного бюджетирования. «По предварительным данным, протяженность моста составит около 60 метров. Проектом предусмотрено движение пешеходов и велосипедистов. Это позволит существенно разгрузить трафик на имеющемуся мосту. Может появиться красивый и безопасный объект велопешеходной инфраструктуры для передвижения населения всех возрастов, в том числе маломобильных граждан, детей и мам с колясками», — рассказали URA.RU в мэрии. Власти добавили, что идея жителей основана на исторических данных. В 1980—1990-х годах на данной территории мост уже стоял. Несмотря на то, что его конструктив оставался несовершенным, у населения объект был востребован. Госэкспертиза проектно-сметной документации обязательна, поскольку велопешеходный мост является объектом капстроительства. Теперь инициативная группа планирует повторно подать заявку на включение в программу инициативного бюджетирования на 2025 год. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Златоусте (Челябинская область) протянут мост через реку Ай до водоема «Тарелка», рядом с которым стоит торгово-развлекательный комплекс депутата Госдумы РФ Олега Колесникова. Как следует из данных единого госреестра заключений, получено положительное заключение госэкспертизы. «Строительство велопешеходного моста в Златоусте, расположенного по улице Олимпийской, между домами № 21 и 15, в сторону водоема „Тарелка“», — отмечено в реестре. Документ получен 30 января. Застройщиком выступит муниципальное бюджетное учреждение «Капитальное строительство». Проект подготовили фирмы «Мадис инжиниринг» и «Проектная компания „Лидергруп“» из Москвы. В пресс-службе мэрии Златоуста URA.RU пояснили, что объект выдвинут жителями в рамках программы инициативного бюджетирования. «По предварительным данным, протяженность моста составит около 60 метров. Проектом предусмотрено движение пешеходов и велосипедистов. Это позволит существенно разгрузить трафик на имеющемуся мосту. Может появиться красивый и безопасный объект велопешеходной инфраструктуры для передвижения населения всех возрастов, в том числе маломобильных граждан, детей и мам с колясками», — рассказали URA.RU в мэрии. Власти добавили, что идея жителей основана на исторических данных. В 1980—1990-х годах на данной территории мост уже стоял. Несмотря на то, что его конструктив оставался несовершенным, у населения объект был востребован. Госэкспертиза проектно-сметной документации обязательна, поскольку велопешеходный мост является объектом капстроительства. Теперь инициативная группа планирует повторно подать заявку на включение в программу инициативного бюджетирования на 2025 год.