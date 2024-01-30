30 января 2024

В ХМАО легковушка въехала в вахтовый вагон нефтяной компании. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Реконструкция Центрального стадиона к ЧМ-2018 по футболу. Екатеринбург, голуби, строительный вагончик, городские птицы
В ДТП с вахтовым вагончиком в ХМАО пострадали два человека Фото:

В ХМАО на трассе Советский-Ханты-Мансийск около Ловинского месторождения произошло дорожно-транспортное происшествие: легковой автомобиль врезался в технику, перевозившую вагон-дом нефтяного предприятия. В ГИБДД по ХМАО агентству сообщили, что в ДТП пострадали два человека

«Водитель 1972 года рождения, управляя транспортным средством „Тойота Ленд Крузер“, наехал на стоящий на проезжей части трактор с прицепом, от удара автомобиль потерял управление и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с тягачем „Фрейтланер“. В результате ДТП водитель и пассажир „Тойоты“ получили телесные повреждения», — сообщили в ГИБДД.

По информации от источника URA.RU, трактор, в который врезалась легковушка, перевозил вагон-дом, принадлежавший буровой компании «Евразия». Агентство направило запрос на предприятие, ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что на трассе Рогожниковского месторождения в ХМАО легковой автомобиль врезался в грузовик и вахтовый автобус нефтяной компании. В ДТП погибли два пассажира «легковушки».

Автор видео: читатель URA.RU

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ХМАО на трассе Советский-Ханты-Мансийск около Ловинского месторождения произошло дорожно-транспортное происшествие: легковой автомобиль врезался в технику, перевозившую вагон-дом нефтяного предприятия. В ГИБДД по ХМАО агентству сообщили, что в ДТП пострадали два человека «Водитель 1972 года рождения, управляя транспортным средством „Тойота Ленд Крузер“, наехал на стоящий на проезжей части трактор с прицепом, от удара автомобиль потерял управление и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с тягачем „Фрейтланер“. В результате ДТП водитель и пассажир „Тойоты“ получили телесные повреждения», — сообщили в ГИБДД. По информации от источника URA.RU, трактор, в который врезалась легковушка, перевозил вагон-дом, принадлежавший буровой компании «Евразия». Агентство направило запрос на предприятие, ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что на трассе Рогожниковского месторождения в ХМАО легковой автомобиль врезался в грузовик и вахтовый автобус нефтяной компании. В ДТП погибли два пассажира «легковушки». Автор видео: читатель URA.RU
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...