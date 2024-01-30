В ХМАО легковушка въехала в вахтовый вагон нефтяной компании. Видео

31 января 2024 в 13:27 Размер текста - 17 +

В ДТП с вахтовым вагончиком в ХМАО пострадали два человека Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ХМАО на трассе Советский-Ханты-Мансийск около Ловинского месторождения произошло дорожно-транспортное происшествие: легковой автомобиль врезался в технику, перевозившую вагон-дом нефтяного предприятия. В ГИБДД по ХМАО агентству сообщили, что в ДТП пострадали два человека «Водитель 1972 года рождения, управляя транспортным средством „Тойота Ленд Крузер“, наехал на стоящий на проезжей части трактор с прицепом, от удара автомобиль потерял управление и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с тягачем „Фрейтланер“. В результате ДТП водитель и пассажир „Тойоты“ получили телесные повреждения», — сообщили в ГИБДД. По информации от источника URA.RU, трактор, в который врезалась легковушка, перевозил вагон-дом, принадлежавший буровой компании «Евразия». Агентство направило запрос на предприятие, ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что на трассе Рогожниковского месторождения в ХМАО легковой автомобиль врезался в грузовик и вахтовый автобус нефтяной компании. В ДТП погибли два пассажира «легковушки». Автор видео: читатель URA.RU

В ХМАО на трассе Советский-Ханты-Мансийск около Ловинского месторождения произошло дорожно-транспортное происшествие: легковой автомобиль врезался в технику, перевозившую вагон-дом нефтяного предприятия. В ГИБДД по ХМАО агентству сообщили, что в ДТП пострадали два человека «Водитель 1972 года рождения, управляя транспортным средством „Тойота Ленд Крузер“, наехал на стоящий на проезжей части трактор с прицепом, от удара автомобиль потерял управление и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с тягачем „Фрейтланер“. В результате ДТП водитель и пассажир „Тойоты“ получили телесные повреждения», — сообщили в ГИБДД. По информации от источника URA.RU, трактор, в который врезалась легковушка, перевозил вагон-дом, принадлежавший буровой компании «Евразия». Агентство направило запрос на предприятие, ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что на трассе Рогожниковского месторождения в ХМАО легковой автомобиль врезался в грузовик и вахтовый автобус нефтяной компании. В ДТП погибли два пассажира «легковушки». Автор видео: читатель URA.RU