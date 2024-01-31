31 января 2024

Певица Ирина Салтыкова вошла в состав хоккейного клуба из Челябинска. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Игра «Трактора» прошла под песни Ирины Салтыковой Фото:

Певице Ирине Салтыковой вручили игровой свитер хоккейной команды «Белые медведицы» из Челябинска. Об этом 1 февраля сообщил официальный telegram-канал клуба КХЛ «Трактор».

«Подписали нового игрока в „Белых Медведиц“. Как вам?» — сообщается в подписи под фотографией на канале.

На фотографии Салтыкова с главным тренером «Трактора» Алексеем Заварухиным держат в руках хоккейное джерси с фамилией певицы. На свитере номер 74 — это номер Челябинской области, который команда представляет в Континентальной хоккейной лиге.

Салтыкова прилетела в Челябинск накануне. Она снялась с главными тренерами «Трактора» и екатеринбургского «Автомобилиста» Алексеем и Николаем Заварухиными в клипе, выполненном в стилистике фильма «Брат-2». Вечером на матче этих команд певица исполнила несколько своих хитов.

Встречу челябинцы выиграли по буллитам. В итоге челябинцы из шести игр с «Автомобилистом» в этом хоккейном сезоне одержали победу в четырех, получив неформальное звание «царя горы».

Ирине Салтыковой подарили именное джерси
Ирине Салтыковой подарили именное джерси
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Певице Ирине Салтыковой вручили игровой свитер хоккейной команды «Белые медведицы» из Челябинска. Об этом 1 февраля сообщил официальный telegram-канал клуба КХЛ «Трактор». «Подписали нового игрока в „Белых Медведиц“. Как вам?» — сообщается в подписи под фотографией на канале. На фотографии Салтыкова с главным тренером «Трактора» Алексеем Заварухиным держат в руках хоккейное джерси с фамилией певицы. На свитере номер 74 — это номер Челябинской области, который команда представляет в Континентальной хоккейной лиге. Салтыкова прилетела в Челябинск накануне. Она снялась с главными тренерами «Трактора» и екатеринбургского «Автомобилиста» Алексеем и Николаем Заварухиными в клипе, выполненном в стилистике фильма «Брат-2». Вечером на матче этих команд певица исполнила несколько своих хитов. Встречу челябинцы выиграли по буллитам. В итоге челябинцы из шести игр с «Автомобилистом» в этом хоккейном сезоне одержали победу в четырех, получив неформальное звание «царя горы».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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