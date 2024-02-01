01 февраля 2024

Челябинские полицейские установили личность человека, избившего дворника

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, полиция, гибдд, кители
Полицейские опросили мужчину Фото:

В Челябинске полицейские установили личность мужчины, который избил дворника, гулявшего с собакой. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД города, с ним была проведена беседа. После установления степени тяжести травм, причиненных дворнику, будет принято процессуальное решение.

«Личность напавшего мужчины и место его жительства были установлены. К нему наведались сотрудники полиции, опросили его», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД Челябинска.

Там отметили, что пострадавший был направлен на судебно-медицинское обследование. По его результатам будет принято процессуальное решение.

Инцидент произошел на улице Каслинская из-за того, что собака дворника, якобы, укусила прохожего. Однако, по словам пострадавшего, животное просто гавкнуло. Из-за этого он вышел из себя, попытался задушить собаку. Попытки хозяина вырвать животное из рук закончились тем, что мужчина переключился на него, стал бить по лицу.

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В Челябинске полицейские установили личность мужчины, который избил дворника, гулявшего с собакой. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД города, с ним была проведена беседа. После установления степени тяжести травм, причиненных дворнику, будет принято процессуальное решение. «Личность напавшего мужчины и место его жительства были установлены. К нему наведались сотрудники полиции, опросили его», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД Челябинска. Там отметили, что пострадавший был направлен на судебно-медицинское обследование. По его результатам будет принято процессуальное решение. Инцидент произошел на улице Каслинская из-за того, что собака дворника, якобы, укусила прохожего. Однако, по словам пострадавшего, животное просто гавкнуло. Из-за этого он вышел из себя, попытался задушить собаку. Попытки хозяина вырвать животное из рук закончились тем, что мужчина переключился на него, стал бить по лицу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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