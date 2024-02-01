Челябинские полицейские установили личность человека, избившего дворника

02 февраля 2024 в 11:57 Размер текста - 17 +

Полицейские опросили мужчину Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинске полицейские установили личность мужчины, который избил дворника, гулявшего с собакой. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД города, с ним была проведена беседа. После установления степени тяжести травм, причиненных дворнику, будет принято процессуальное решение. «Личность напавшего мужчины и место его жительства были установлены. К нему наведались сотрудники полиции, опросили его», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД Челябинска. Там отметили, что пострадавший был направлен на судебно-медицинское обследование. По его результатам будет принято процессуальное решение. Инцидент произошел на улице Каслинская из-за того, что собака дворника, якобы, укусила прохожего. Однако, по словам пострадавшего, животное просто гавкнуло. Из-за этого он вышел из себя, попытался задушить собаку. Попытки хозяина вырвать животное из рук закончились тем, что мужчина переключился на него, стал бить по лицу.

В Челябинске полицейские установили личность мужчины, который избил дворника, гулявшего с собакой. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД города, с ним была проведена беседа. После установления степени тяжести травм, причиненных дворнику, будет принято процессуальное решение. «Личность напавшего мужчины и место его жительства были установлены. К нему наведались сотрудники полиции, опросили его», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД Челябинска. Там отметили, что пострадавший был направлен на судебно-медицинское обследование. По его результатам будет принято процессуальное решение. Инцидент произошел на улице Каслинская из-за того, что собака дворника, якобы, укусила прохожего. Однако, по словам пострадавшего, животное просто гавкнуло. Из-за этого он вышел из себя, попытался задушить собаку. Попытки хозяина вырвать животное из рук закончились тем, что мужчина переключился на него, стал бить по лицу.