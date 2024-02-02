Bloomberg: одна из главных авторов санкций против РФ ушла в отставку

02 февраля 2024 в 13:24 Размер текста - 17 +

Элизабет Розенберг работала в Минфине США Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Помощница главы Минфина США Элизабет Розенберг уходит в отставку. Чиновница известна тем, что являлась одним из главных авторов санкций против России, сообщает Bloomberg. «Элизабет Розенберг, сотрудница Министерства финансов, занимающаяся санкциями и политикой в области финансовых преступлений, уходит в частный сектор. <.> [Она] ключевой советник по санкциям», — передает агентство . Розенберг участвовала в заморозке российских активов и введение ценового потолка на нефть. Замминистра финансов США Уолли Адейемо назвал ее незаменимым сотрудником. Розенберг стала помощницей главы Минфина в 2021 году. Ранее отвечала за вопросы нацбезопасности, в том числе санкции и антикоррупционные меры. США стал активно вводить санкции против РФ с 2014 года, после референдума о вхождении Крыма в состав России. Давление усилилось с началом спецоперации. Это вынудило многие известные зарубежные бренды покинуть страну. В числе ожидаемых санкций — блокировка возможностей обхода ограничений для товаров, которые можно использовать военных целях.

Помощница главы Минфина США Элизабет Розенберг уходит в отставку. Чиновница известна тем, что являлась одним из главных авторов санкций против России, сообщает Bloomberg. «Элизабет Розенберг, сотрудница Министерства финансов, занимающаяся санкциями и политикой в области финансовых преступлений, уходит в частный сектор. <.> [Она] ключевой советник по санкциям», — передает агентство. Розенберг участвовала в заморозке российских активов и введение ценового потолка на нефть. Замминистра финансов США Уолли Адейемо назвал ее незаменимым сотрудником. Розенберг стала помощницей главы Минфина в 2021 году. Ранее отвечала за вопросы нацбезопасности, в том числе санкции и антикоррупционные меры. США стал активно вводить санкции против РФ с 2014 года, после референдума о вхождении Крыма в состав России. Давление усилилось с началом спецоперации. Это вынудило многие известные зарубежные бренды покинуть страну. В числе ожидаемых санкций — блокировка возможностей обхода ограничений для товаров, которые можно использовать военных целях.