Bloomberg: одна из главных авторов санкций против РФ ушла в отставку

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Элизабет Розенберг работала в Минфине США Фото:

Помощница главы Минфина США Элизабет Розенберг уходит в отставку. Чиновница известна тем, что являлась одним из главных авторов санкций против России, сообщает Bloomberg.

«Элизабет Розенберг, сотрудница Министерства финансов, занимающаяся санкциями и политикой в области финансовых преступлений, уходит в частный сектор. <.> [Она] ключевой советник по санкциям», — передает агентство.

Розенберг участвовала в заморозке российских активов и введение ценового потолка на нефть. Замминистра финансов США Уолли Адейемо назвал ее незаменимым сотрудником. Розенберг стала помощницей главы Минфина в 2021 году. Ранее отвечала за вопросы нацбезопасности, в том числе санкции и антикоррупционные меры.

США стал активно вводить санкции против РФ с 2014 года, после референдума о вхождении Крыма в состав России. Давление усилилось с началом спецоперации. Это вынудило многие известные зарубежные бренды покинуть страну. В числе ожидаемых санкций — блокировка возможностей обхода ограничений для товаров, которые можно использовать военных целях.

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Помощница главы Минфина США Элизабет Розенберг уходит в отставку. Чиновница известна тем, что являлась одним из главных авторов санкций против России, сообщает Bloomberg. «Элизабет Розенберг, сотрудница Министерства финансов, занимающаяся санкциями и политикой в области финансовых преступлений, уходит в частный сектор. <.> [Она] ключевой советник по санкциям», — передает агентство. Розенберг участвовала в заморозке российских активов и введение ценового потолка на нефть. Замминистра финансов США Уолли Адейемо назвал ее незаменимым сотрудником. Розенберг стала помощницей главы Минфина в 2021 году. Ранее отвечала за вопросы нацбезопасности, в том числе санкции и антикоррупционные меры. США стал активно вводить санкции против РФ с 2014 года, после референдума о вхождении Крыма в состав России. Давление усилилось с началом спецоперации. Это вынудило многие известные зарубежные бренды покинуть страну. В числе ожидаемых санкций — блокировка возможностей обхода ограничений для товаров, которые можно использовать военных целях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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