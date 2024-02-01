В Березниках умер ветеран Великой Отечественной войны, бравший Берлин

Березники прощаются с ветераном Великой Отечественной Голевым, бравшим Берлин

Церемония прощания состоится 3 февраля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Березниках Пермского края умер ветеран Великой Отечественной войны Николай Голев. Он служил в знаменитой Бобруйской дивизии, награжден, кроме прочего, медалью «За взятие Берлина». Об этом рассказали в мэрии Березников.

«На девяносто восьмом году ушел из жизни Голев Николай Иванович. Он воевал на 2-м Белорусском фронте в 1172-м стрелковом полку в знаменитой 36-й артиллерийской Бобруйской дивизии с 1944 по 1945 год. Награжден орденами Отечественной войны II степени, Трудовой Славы III степени, медалями „За отвагу“, „За взятие Берлина“, „За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг“», — сообщается на странице администрации Березников.

Николай Голев ушел на фронт в 19 лет. Радистом он координировал удары минометной батареи. После войны семь лет прослужил во внутренних войсках. Вернувшись в Березники, устроился работать на шахту БКПРУ-1.