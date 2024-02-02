В республике Башкортостан на границе с Челябинской областью по трассе М-5 «Урал» экстренно перекрыто движение для транспорта. В Иглинском районе республики произошло ДТП с возгоранием машин, сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД.
«В Иглинском районе [на 1535 км автодороги М5 Урал „Москва-Челябинск“] на территории республики Башкортостан произошло ДТП с возгоранием автомобилей… Автодорога временно перекрыта», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.
На месте экстренные службы ликвидируют последствия происшествия. Госавтоинспекция просит водителей отказаться от поездок в данном направлении либо искать пути объезда.
По предварительным данным, на 1535 км автодороги М-5 «Урал» столкнулись два большегруза. После чего один из них загорелся. Подробности уточняются, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Башкортостана.
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