02 февраля 2024

В Башкирии на границе с Челябинской областью экстренно остановлено движение. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Госавтоинспекция просит отказаться от поездок в данном направлении Фото:

В республике Башкортостан на границе с Челябинской областью по трассе М-5 «Урал» экстренно перекрыто движение для транспорта. В Иглинском районе республики произошло ДТП с возгоранием машин, сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД.

«В Иглинском районе [на 1535 км автодороги М5 Урал „Москва-Челябинск“] на территории республики Башкортостан произошло ДТП с возгоранием автомобилей… Автодорога временно перекрыта», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

На месте экстренные службы ликвидируют последствия происшествия. Госавтоинспекция просит водителей отказаться от поездок в данном направлении либо искать пути объезда.

По предварительным данным, на 1535 км автодороги М-5 «Урал» столкнулись два большегруза. После чего один из них загорелся. Подробности уточняются, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Башкортостана.

О пострадавших в ДТП пока не сообщается
О пострадавших в ДТП пока не сообщается

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В республике Башкортостан на границе с Челябинской областью по трассе М-5 «Урал» экстренно перекрыто движение для транспорта. В Иглинском районе республики произошло ДТП с возгоранием машин, сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД. «В Иглинском районе [на 1535 км автодороги М5 Урал „Москва-Челябинск“] на территории республики Башкортостан произошло ДТП с возгоранием автомобилей… Автодорога временно перекрыта», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. На месте экстренные службы ликвидируют последствия происшествия. Госавтоинспекция просит водителей отказаться от поездок в данном направлении либо искать пути объезда. По предварительным данным, на 1535 км автодороги М-5 «Урал» столкнулись два большегруза. После чего один из них загорелся. Подробности уточняются, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Башкортостана.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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