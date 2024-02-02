02 февраля 2024

Челябинские полицейские задержали курьера, обманувшего на деньги пенсионерку

© Служба новостей «URA.RU»
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Обстановка на площади Ленина во время митингов против войны. Курган, ппс, полиция, наряд полиции, рейд полиции
Парня задержали по приметам Фото:

В Копейске (Челябинская область) сыщики уголовного розыска задержали курьера мошенников, который забрал у 83-летней женщины 150 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

«В Копейске сыщики уголовного розыска задержали курьера мошенников, забравшего у 83-летней пенсионерки 150 тысяч рублей. 18-летний парень хотел рассчитаться с долгами и согласился на работу курьером», — уточняет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

Парень нашел подработку в Интернете. На заказанном кураторами такси он приехал в Чесму, где забрал у пожилой женщины деньги. Через банкомат перевел их неустановленным лицам, оставив себе часть суммы за работу. По приметам полицейские задержали 18-летнего жителя Копейска. В отношении парня возбуждено уголовное дело, уточнили в полицейском главке.

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В Копейске (Челябинская область) сыщики уголовного розыска задержали курьера мошенников, который забрал у 83-летней женщины 150 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России. «В Копейске сыщики уголовного розыска задержали курьера мошенников, забравшего у 83-летней пенсионерки 150 тысяч рублей. 18-летний парень хотел рассчитаться с долгами и согласился на работу курьером», — уточняет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Парень нашел подработку в Интернете. На заказанном кураторами такси он приехал в Чесму, где забрал у пожилой женщины деньги. Через банкомат перевел их неустановленным лицам, оставив себе часть суммы за работу. По приметам полицейские задержали 18-летнего жителя Копейска. В отношении парня возбуждено уголовное дело, уточнили в полицейском главке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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