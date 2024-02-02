Челябинские полицейские задержали курьера, обманувшего на деньги пенсионерку

В Копейске (Челябинская область) сыщики уголовного розыска задержали курьера мошенников, который забрал у 83-летней женщины 150 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.
«В Копейске сыщики уголовного розыска задержали курьера мошенников, забравшего у 83-летней пенсионерки 150 тысяч рублей. 18-летний парень хотел рассчитаться с долгами и согласился на работу курьером», — уточняет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.
Парень нашел подработку в Интернете. На заказанном кураторами такси он приехал в Чесму, где забрал у пожилой женщины деньги. Через банкомат перевел их неустановленным лицам, оставив себе часть суммы за работу. По приметам полицейские задержали 18-летнего жителя Копейска. В отношении парня возбуждено уголовное дело, уточнили в полицейском главке.
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