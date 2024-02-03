03 февраля 2024
02 февраля 2024

Жителей ХМАО наградили в Москве за особый вклад в борьбу против рака. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Евгений Куйвашев посетил ОКБ №1. Екатеринбург, диагностика, мозг человека, томография, онкология, рак, томограмма
В Москве наградили двух лауреатов из ХМАО за помощь в борьбе с раком Фото:

В Москве были удостоены VIII Всероссийской премии «Будем жить!» два лауреата из ХМАО за особый вклад в борьбу против онкологических заболеваний. Награждение прошло в Москве, сообщила грава региона Наталья Комарова.

«Награждение состоялось сегодня [4 февраля] в Государственном Кремлевском дворце. Премия организована Всероссийской общественной организацией помощи пациентам «Ассоциация онкологических пациентов «Здравствуй!»» — написала Комарова в telegram-канале.

В номинации «Лучшая медицинская сестра „Профессиональная забота“ лауреат — главная медсестра Нижневартовского онкологического диспансера Людмила Голубева. Она работает в Югре 32 года. Лауреат премии в номинации „Лучшие НКО и Фонды“ — „Центр реабилитации и профилактики онкологических заболеваний ‚Вдохновение‘. Специалисты проводят психологические и психотерапевтические сеансы, занятия по лечебной физкультуре, лекции и общественные мероприятия.

Награда присуждается с 2017 года выдающимся онкологам, также особо отмечают пациентов и их родных за проявленную силу духа в борьбе с раком. Премию получают и онкологические учреждения, общественные деятели, волонтеры, СМИ, благотворители и социально ответственный бизнес. За все время лауреатами стали более 450 участников.

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В Москве были удостоены VIII Всероссийской премии «Будем жить!» два лауреата из ХМАО за особый вклад в борьбу против онкологических заболеваний. Награждение прошло в Москве, сообщила грава региона Наталья Комарова. «Награждение состоялось сегодня [4 февраля] в Государственном Кремлевском дворце. Премия организована Всероссийской общественной организацией помощи пациентам «Ассоциация онкологических пациентов «Здравствуй!»» — написала Комарова в telegram-канале. В номинации «Лучшая медицинская сестра „Профессиональная забота“ лауреат — главная медсестра Нижневартовского онкологического диспансера Людмила Голубева. Она работает в Югре 32 года. Лауреат премии в номинации „Лучшие НКО и Фонды“ — „Центр реабилитации и профилактики онкологических заболеваний ‚Вдохновение‘. Специалисты проводят психологические и психотерапевтические сеансы, занятия по лечебной физкультуре, лекции и общественные мероприятия. Награда присуждается с 2017 года выдающимся онкологам, также особо отмечают пациентов и их родных за проявленную силу духа в борьбе с раком. Премию получают и онкологические учреждения, общественные деятели, волонтеры, СМИ, благотворители и социально ответственный бизнес. За все время лауреатами стали более 450 участников.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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