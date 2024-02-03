Общество Здоровье Жителей ХМАО наградили в Москве за особый вклад в борьбу против рака. Фото 04 февраля 2024 в 10:40 Размер текста - 17 + В Москве наградили двух лауреатов из ХМАО за помощь в борьбе с раком Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Москве были удостоены VIII Всероссийской премии «Будем жить!» два лауреата из ХМАО за особый вклад в борьбу против онкологических заболеваний. Награждение прошло в Москве, сообщила грава региона Наталья Комарова. «Награждение состоялось сегодня [4 февраля] в Государственном Кремлевском дворце. Премия организована Всероссийской общественной организацией помощи пациентам «Ассоциация онкологических пациентов «Здравствуй!»» — написала Комарова в telegram-канале. В номинации «Лучшая медицинская сестра „Профессиональная забота“ лауреат — главная медсестра Нижневартовского онкологического диспансера Людмила Голубева. Она работает в Югре 32 года. Лауреат премии в номинации „Лучшие НКО и Фонды“ — „Центр реабилитации и профилактики онкологических заболеваний ‚Вдохновение‘. Специалисты проводят психологические и психотерапевтические сеансы, занятия по лечебной физкультуре, лекции и общественные мероприятия. Награда присуждается с 2017 года выдающимся онкологам, также особо отмечают пациентов и их родных за проявленную силу духа в борьбе с раком. Премию получают и онкологические учреждения, общественные деятели, волонтеры, СМИ, благотворители и социально ответственный бизнес. За все время лауреатами стали более 450 участников. В Москве были удостоены VIII Всероссийской премии «Будем жить!» два лауреата из ХМАО за особый вклад в борьбу против онкологических заболеваний. Награждение прошло в Москве, сообщила грава региона Наталья Комарова. «Награждение состоялось сегодня [4 февраля] в Государственном Кремлевском дворце. Премия организована Всероссийской общественной организацией помощи пациентам «Ассоциация онкологических пациентов «Здравствуй!»» — написала Комарова в telegram-канале. В номинации «Лучшая медицинская сестра „Профессиональная забота“ лауреат — главная медсестра Нижневартовского онкологического диспансера Людмила Голубева. Она работает в Югре 32 года. Лауреат премии в номинации „Лучшие НКО и Фонды“ — „Центр реабилитации и профилактики онкологических заболеваний ‚Вдохновение‘. Специалисты проводят психологические и психотерапевтические сеансы, занятия по лечебной физкультуре, лекции и общественные мероприятия. Награда присуждается с 2017 года выдающимся онкологам, также особо отмечают пациентов и их родных за проявленную силу духа в борьбе с раком. Премию получают и онкологические учреждения, общественные деятели, волонтеры, СМИ, благотворители и социально ответственный бизнес. За все время лауреатами стали более 450 участников. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям