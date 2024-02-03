03 февраля 2024

В Екатеринбурге произошло смертельное ДТП. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В результате ДТП пассажир автомобиля скончался Фото:

На дублере Сибирского тракта в Екатеринбурге водитель Honda Fit не справился с управлением и врезался в столб. В результате ДТП пассажир автомобиля скончался, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

«Водитель автомобиля Honda Fit не справился с управлением и допустил наезд на препятствие — опору освещения. В результате происшествия пассажир скончался», — говорится в telegram-канале ведомства.

Автоинспекция проводит проверку по факту ДТП. В ГИБДД призвали свердловчан отказаться от совершения необдуманных маневров и выбирать безопасную скорость движения.

Фото:

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На дублере Сибирского тракта в Екатеринбурге водитель Honda Fit не справился с управлением и врезался в столб. В результате ДТП пассажир автомобиля скончался, сообщили в УГИБДД по Свердловской области. «Водитель автомобиля Honda Fit не справился с управлением и допустил наезд на препятствие — опору освещения. В результате происшествия пассажир скончался», — говорится в telegram-канале ведомства. Автоинспекция проводит проверку по факту ДТП. В ГИБДД призвали свердловчан отказаться от совершения необдуманных маневров и выбирать безопасную скорость движения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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