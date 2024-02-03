В Екатеринбурге произошло смертельное ДТП. Фото

04 февраля 2024 в 12:52 Размер текста - 17 +

В результате ДТП пассажир автомобиля скончался Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На дублере Сибирского тракта в Екатеринбурге водитель Honda Fit не справился с управлением и врезался в столб. В результате ДТП пассажир автомобиля скончался, сообщили в УГИБДД по Свердловской области. «Водитель автомобиля Honda Fit не справился с управлением и допустил наезд на препятствие — опору освещения. В результате происшествия пассажир скончался», — говорится в telegram-канале ведомства. Автоинспекция проводит проверку по факту ДТП. В ГИБДД призвали свердловчан отказаться от совершения необдуманных маневров и выбирать безопасную скорость движения. Фото: telegram-канал ГИБДД Свердловской области (https://t.me/gibdd_66/5392)

На дублере Сибирского тракта в Екатеринбурге водитель Honda Fit не справился с управлением и врезался в столб. В результате ДТП пассажир автомобиля скончался, сообщили в УГИБДД по Свердловской области. «Водитель автомобиля Honda Fit не справился с управлением и допустил наезд на препятствие — опору освещения. В результате происшествия пассажир скончался», — говорится в telegram-канале ведомства. Автоинспекция проводит проверку по факту ДТП. В ГИБДД призвали свердловчан отказаться от совершения необдуманных маневров и выбирать безопасную скорость движения.