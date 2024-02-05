Свердловские учителя пожаловались на задержку зарплат из-за отпуска директора

05 февраля 2024 в 18:54 Размер текста - 17 +

В Артях сотрудники одной из школ получили зарплату с опозданием на две недели Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В поселке Арти (Свердловская область) сотрудники одного из лицеев пожаловались на то, что им на две недели задержали зарплату. Причиной якобы стал отпуск директора. «В нашем районе все школы получили деньги еще полторы недели назад, а нам задержали. Все из-за того, что директриса уехала отдыхать. Задерживают выплаты регулярно. Два-три дня, бывает и неделю. Все молчат, так как боятся прессинга и увольнения. Напишешь анонимку в прокуратуру или в Управление образования — директрисе сразу доложат, кто, что и зачем», — цитирует Е1.ru одного из сотрудников лицея. При этом в самом учреждении информацию о задержках опровергли. «Дата поступления средств на счета школы по федеральной выплате — 2 число каждого месяца. Все было выплачено вовремя, в установленные сроки», — заявили там.

В поселке Арти (Свердловская область) сотрудники одного из лицеев пожаловались на то, что им на две недели задержали зарплату. Причиной якобы стал отпуск директора. «В нашем районе все школы получили деньги еще полторы недели назад, а нам задержали. Все из-за того, что директриса уехала отдыхать. Задерживают выплаты регулярно. Два-три дня, бывает и неделю. Все молчат, так как боятся прессинга и увольнения. Напишешь анонимку в прокуратуру или в Управление образования — директрисе сразу доложат, кто, что и зачем», — цитирует Е1.ru одного из сотрудников лицея. При этом в самом учреждении информацию о задержках опровергли. «Дата поступления средств на счета школы по федеральной выплате — 2 число каждого месяца. Все было выплачено вовремя, в установленные сроки», — заявили там.