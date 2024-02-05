Свердловские учителя пожаловались на задержку зарплат из-за отпуска директора

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ЕГЭ по географии, литературе и химии в гимназии N 5. Екатеринбург, учитель, егэ, школьники, подготовка к егэ, сдача егэ
В Артях сотрудники одной из школ получили зарплату с опозданием на две недели Фото:

В поселке Арти (Свердловская область) сотрудники одного из лицеев пожаловались на то, что им на две недели задержали зарплату. Причиной якобы стал отпуск директора.

«В нашем районе все школы получили деньги еще полторы недели назад, а нам задержали. Все из-за того, что директриса уехала отдыхать. Задерживают выплаты регулярно. Два-три дня, бывает и неделю. Все молчат, так как боятся прессинга и увольнения. Напишешь анонимку в прокуратуру или в Управление образования — директрисе сразу доложат, кто, что и зачем», — цитирует Е1.ru одного из сотрудников лицея.

При этом в самом учреждении информацию о задержках опровергли. «Дата поступления средств на счета школы по федеральной выплате — 2 число каждого месяца. Все было выплачено вовремя, в установленные сроки», — заявили там.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В поселке Арти (Свердловская область) сотрудники одного из лицеев пожаловались на то, что им на две недели задержали зарплату. Причиной якобы стал отпуск директора. «В нашем районе все школы получили деньги еще полторы недели назад, а нам задержали. Все из-за того, что директриса уехала отдыхать. Задерживают выплаты регулярно. Два-три дня, бывает и неделю. Все молчат, так как боятся прессинга и увольнения. Напишешь анонимку в прокуратуру или в Управление образования — директрисе сразу доложат, кто, что и зачем», — цитирует Е1.ru одного из сотрудников лицея. При этом в самом учреждении информацию о задержках опровергли. «Дата поступления средств на счета школы по федеральной выплате — 2 число каждого месяца. Все было выплачено вовремя, в установленные сроки», — заявили там.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...