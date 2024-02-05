В пермском техникуме студент избил учителя стулом. Видео

05 февраля 2024 в 19:23 Размер текста - 17 +

Студент ударил учителя за то, что тот не хотел отменять прогулы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Пермском авиационном техникуме имени А. Д. Швецова студент ударил своего преподавателя. Видео драки опубликовал telegram-канал «Пермское Чтиво». В самом техникуме заявили, что инцидент произошел не у них. «Сегодня на уроке взбешенный студент ударил преподавателя стулом за отказ убирать пропуски по учебе. Преподаватель пытался его успокоить, но не получилось, не ожидал удара», — сказано в посте под видео. В техникуме опровергли информацию об инциденте. Заместитель директора Ольга Лапина сообщила «Аргументам и фактам» Перми, что на видео не их спортивный зал, таких студентов и преподавателя у них тоже нет.

В Пермском авиационном техникуме имени А. Д. Швецова студент ударил своего преподавателя. Видео драки опубликовал telegram-канал «Пермское Чтиво». В самом техникуме заявили, что инцидент произошел не у них. «Сегодня на уроке взбешенный студент ударил преподавателя стулом за отказ убирать пропуски по учебе. Преподаватель пытался его успокоить, но не получилось, не ожидал удара», — сказано в посте под видео. В техникуме опровергли информацию об инциденте. Заместитель директора Ольга Лапина сообщила «Аргументам и фактам» Перми, что на видео не их спортивный зал, таких студентов и преподавателя у них тоже нет.