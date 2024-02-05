В пермском техникуме студент избил учителя стулом. Видео

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Студент ударил учителя за то, что тот не хотел отменять прогулы Фото:

В Пермском авиационном техникуме имени А. Д. Швецова студент ударил своего преподавателя. Видео драки опубликовал telegram-канал «Пермское Чтиво». В самом техникуме заявили, что инцидент произошел не у них.

«Сегодня на уроке взбешенный студент ударил преподавателя стулом за отказ убирать пропуски по учебе. Преподаватель пытался его успокоить, но не получилось, не ожидал удара», — сказано в посте под видео.

В техникуме опровергли информацию об инциденте. Заместитель директора Ольга Лапина сообщила «Аргументам и фактам» Перми, что на видео не их спортивный зал, таких студентов и преподавателя у них тоже нет.

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В Пермском авиационном техникуме имени А. Д. Швецова студент ударил своего преподавателя. Видео драки опубликовал telegram-канал «Пермское Чтиво». В самом техникуме заявили, что инцидент произошел не у них. «Сегодня на уроке взбешенный студент ударил преподавателя стулом за отказ убирать пропуски по учебе. Преподаватель пытался его успокоить, но не получилось, не ожидал удара», — сказано в посте под видео. В техникуме опровергли информацию об инциденте. Заместитель директора Ольга Лапина сообщила «Аргументам и фактам» Перми, что на видео не их спортивный зал, таких студентов и преподавателя у них тоже нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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